***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSELÇUK SEREN Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür YardımcısıŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviMurat CANOĞLU Genel Müdür YardımcısıFerhat KALUÇ Genel Müdür Yardımcısı (Fon Operasyon)Fatih ZOR Gayrimenkul Yatırımları DirektörüSüreyya AKDENİZ İnsan Kaynakları DirektörüAslı ÖZTÜRK İletişim ve Pazarlama DirektörüFatih Nazmi DOĞAN MüfettişYeter Ceylin ERGÜDER İç Kontrol YöneticisiYazal KURGUT Risk YöneticisiÇağakan Yiğit KÜÇÜK Araştırma Birimi YöneticisiBerna Seher ÖZDEMİR Yatırım Danışmanlığı Birim YöneticisiHasan Berat KIRIK Portföy YöneticisiAlper Büke EROL Portföy YöneticisiGökhan UZUNER Muhasebe SorumlusuUmut DÜRÜSEL Bilgi İşlem SorumlusuPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıMehmet Ali ERGİN Yönetim Kurulu Üyesi / Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Gayrimenkul Değerleme Lisansı 403958Alim TELCİ Yönetim Kurulu Üyesi / Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 200914-302952Selçuk SEREN Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Düzey 3 - Türev Araçlar 201067-301359Murat CANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi Düzey 3 201670Hasan Berat KIRIK Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 205792-305021Alper Büke EROL Portföy Yöneticisi Düzey 3 - Türev Araçlar 210117-306589http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247048BIST