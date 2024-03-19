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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.03.2024 14:28
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Murat CANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
Ferhat KALUÇ Genel Müdür Yardımcısı (Fon Operasyon)
Fatih ZOR Gayrimenkul Yatırımları Direktörü
Süreyya AKDENİZ İnsan Kaynakları Direktörü
Aslı ÖZTÜRK İletişim ve Pazarlama Direktörü
Fatih Nazmi DOĞAN Müfettiş
Yeter Ceylin ERGÜDER İç Kontrol Yöneticisi
Yazal KURGUT Risk Yöneticisi
Çağakan Yiğit KÜÇÜK Araştırma Birimi Yöneticisi
Berna Seher ÖZDEMİR Yatırım Danışmanlığı Birim Yöneticisi
Hasan Berat KIRIK Portföy Yöneticisi
Gökhan UZUNER Muhasebe Sorumlusu
Umut DÜRÜSEL Bilgi İşlem Sorumlusu

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Mehmet Ali ERGİN Yönetim Kurulu Üyesi / Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Gayrimenkul Değerleme Lisansı 403958
Alim TELCİ Yönetim Kurulu Üyesi / Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 200914-302952
Selçuk SEREN Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Düzey 3 - Türev Araçlar 201067-301359
Murat CANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi Düzey 3 201670
Hasan Berat KIRIK Portföy Yöneticisi Düzey 3-Türev Araçlar 205792-305021




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260174


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