***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.10.2020 16:25
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2020
Karar Sayısı
65
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30.09.2020 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884963
BIST
16:201.104
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -22,77
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:208,3699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0816
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:209,7904
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1095
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:20507,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 10,26
|Açılış
|: 507,93
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:18
|KARTN
|1.812,80
|63.481.269
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|14.535.214
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.178.194.551
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|856.422.621
|% -2,36
|
|SKBNK
|1,85
|710.765.305
|% -6,57
|
|PETKM
|4,13
|610.315.878
|% 2,48
|
|SISE
|6,15
|581.754.382
|% -2,54
|
|TSKB
|2,09
|5.178.194.551
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,85
|710.765.305
|% -6,57
|
|ALBRK
|1,63
|350.829.238
|% -7,91
|
|IHLAS
|1,05
|167.791.986
|% -4,55
|
|PETKM
|4,13
|610.315.878
|% 2,48
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3649
|8,3737
|% 1,03
|
|Euro
|9,7769
|9,7945
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,8238
|10,8781
|% 1,40
|
|Frank
|9,1184
|9,1734
|% 1,25
|
|Riyal
|2,2258
|2,2369
|% 1,10
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|19,84
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,81
|
|Cumhuriyet
|3.356
|3.407
|57,00
|
|Tam
|3.343
|3.427
|55,78
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|26,98
|
|Çeyrek
|810
|829
|13,49
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,19
|
|B. Petrol
|38,17
|38,17
|-0,09
|
Seans Raporu
16:18
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16:31PEGYO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 51 kaybederek (% -2.02 ) 995
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16:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURVA, EGSER, CASA, COSMO, MMCAS, KERVN, IZMDC, EMNIS, EUKYO, VANGD