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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.05.2021 10:25



***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/05/2021
Karar Sayısı
2021_86
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

01012021_31032021 Sorumluluk Beyanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938608


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IZTAR 22,30 11.728.747 % 9,21  
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Altın Gr. 521 521 3,07  
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Tam 3.388 3.473 -14,00  
Yarım 1.638 1.680 -6,77  
Çeyrek 821 840 -3,39  
Gümüş.Ons 27,67 27,71 -0,16  
Gümüş Gr. 7,63 7,64 0,02  
B. Petrol 69,15 69,15 -0,05  
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