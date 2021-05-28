***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.05.2021 10:25
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/05/2021
Karar Sayısı
2021_86
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01012021_31032021 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938608
BIST
11:161.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,61
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.418
En Düşük
1.401
11:168,5617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0635
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5995
En Düşük
8,4921
11:1610,4488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0602
|Açılış
|: 10,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
11:16520,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,20
|Açılış
|: 520,45
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
522,56
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler11:16
|UZERB
|46,18
|61.466
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|28.191.003
|% 9,72
|
|IZTAR
|22,30
|11.728.747
|% 9,21
|
|TUCLK
|11,41
|44.777.111
|% 6,44
|
|SRVGY
|87,70
|12.891.336
|% 6,17
|
|AYES
|19,98
|416.903
|% -10,00
|
|CASA
|131,00
|218.901
|% -9,97
|
|KUTPO
|40,12
|73.037.334
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|33.870.092
|% -9,93
|
|MERIT
|209,10
|203.663
|% -9,72
|
|THYAO
|12,90
|452.323.232
|% -1,15
|
|GARAN
|7,99
|446.994.353
|% 0,38
|
|EREGL
|19,09
|330.812.523
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,15
|276.230.336
|% -0,46
|
|KOZAL
|121,10
|226.439.952
|% -1,86
|
|YKBNK
|2,15
|276.230.336
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|174.526.227
|% -1,06
|
|GARAN
|7,99
|446.994.353
|% 0,38
|
|THYAO
|12,90
|452.323.232
|% -1,15
|
|VAKBN
|3,53
|115.123.352
|% -0,84
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5568
|8,5617
|% 0,75
|
|Euro
|10,4340
|10,4488
|% 0,58
|
|Sterlin
|12,1262
|12,1870
|% 0,77
|
|Frank
|9,5028
|9,5601
|% 0,70
|
|Riyal
|2,2770
|2,2884
|% 0,78
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-5,28
|
|Altın Gr.
|521
|521
|3,07
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,71
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,02
|
|B. Petrol
|69,15
|69,15
|-0,05
|