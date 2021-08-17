***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
17.08.2021 17:22
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/08/2021
Karar Sayısı
133
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
2021/2.3 Aylık Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958661
BIST
17:211.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,58
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.461
En Düşük
1.450
17:218,4440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0099
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:219,9073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0613
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:21484,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,87
|Açılış
|: 484,00
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler17:19
|MANAS
|19,28
|8.007.447
|% 9,98
|
|SELGD
|6,50
|29.611.139
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.595.700
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|58.176.579
|% 9,94
|
|VANGD
|5,87
|24.438.510
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.247.808
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.031.056
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.199.604
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|DARDL
|2,43
|72.286.600
|% -8,30
|
|GARAN
|9,42
|1.559.362.534
|% 0,21
|
|PETKM
|6,09
|747.293.947
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,32
|697.571.767
|% 0,97
|
|GENIL
|16,51
|682.742.460
|% 4,03
|
|ARCLK
|33,96
|549.854.816
|% 2,72
|
|GARAN
|9,42
|1.559.362.534
|% 0,21
|
|PETKM
|6,09
|747.293.947
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,55
|297.868.916
|% 0,39
|
|MRGYO
|1,08
|110.998.128
|% -1,82
|
|HALKB
|4,84
|427.486.069
|% 1,89
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4471
|8,4503
|% -0,04
|
|Euro
|9,9083
|9,9141
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,5683
|11,6263
|% -0,85
|
|Frank
|9,1986
|9,2540
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2419
|2,2531
|% -0,26
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,53
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,08
|
|B. Petrol
|69,79
|69,79
|0,28
|
Seans Raporu
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