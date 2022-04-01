***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.04.2022 10:20
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/03/2022
Karar Sayısı
2022-43
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014884
BIST
12:352.247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 13,26
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.248
En Düşük
2.230
12:3514,6851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0135
|Açılış
|: 14,6580
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6930
En Düşük
14,6377
12:3516,2361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0139
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
12:35913,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,42
|Açılış
|: 913,31
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler12:33
|ULUSE
|124,60
|3.807.402
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,30
|112.262.414
|% 8,73
|
|ASUZU
|80,15
|118.609.189
|% 7,15
|
|YKSLN
|7,70
|93.484.333
|% 6,65
|
|POLTK
|608,00
|2.550.159
|% 6,11
|
|ISKUR
|874.796,80
|874.797
|% -10,00
|
|PENTA
|351,10
|50.650.398
|% -6,32
|
|AKFGY
|3,12
|19.440.244
|% -6,02
|
|ETILR
|8,94
|3.708.947
|% -5,30
|
|AYCES
|68,50
|2.150.597
|% -4,93
|
|GARAN
|12,31
|2.203.447.582
|% 0,90
|
|THYAO
|32,88
|1.989.451.549
|% 1,92
|
|EREGL
|33,10
|1.228.824.962
|% 2,03
|
|TUPRS
|223,50
|1.096.649.735
|% 4,24
|
|KRDMD
|15,35
|1.041.734.398
|% 0,33
|
|GARAN
|12,31
|2.203.447.582
|% 0,90
|
|ODAS
|1,72
|183.937.433
|% 1,78
|
|KARSN
|5,80
|576.311.706
|% 5,45
|
|PETKM
|9,23
|920.512.191
|% 2,21
|
|YKBNK
|4,09
|359.702.759
|% 0,25
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6834
|14,6878
|% 0,11
|
|Euro
|16,2213
|16,2328
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,2266
|19,3230
|% 0,02
|
|Frank
|15,8273
|15,9227
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9040
|3,9236
|% 0,15
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-1,83
|
|Altın Gr.
|914
|914
|0,17
|
|Cumhuriyet
|6.047
|6.139
|-20,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|-18,43
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|-8,91
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-4,45
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,71
|0,01
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,88
|