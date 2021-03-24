***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.03.2021 20:23
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920292
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 36,43
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
18:057,9287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0113
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
18:059,4362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0252
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
18:05441,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,67
|Açılış
|: 441,61
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|286,00
|586.480
|% 10,00
|
|ARENA
|54,45
|50.924.233
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.148.125
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|68.411.898
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.776.585
|% 10,00
|
|CASA
|125,40
|2.765.481
|% -9,98
|
|SERVE
|15,50
|234.017
|% -8,61
|
|LUKSK
|70,00
|9.393.722
|% -5,34
|
|GSRAY
|3,62
|488.728.723
|% -4,23
|
|BJKAS
|5,73
|278.301.765
|% -3,54
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|SASA
|47,30
|2.034.869.886
|% 8,39
|
|PETKM
|5,62
|1.038.902.353
|% 4,66
|
|FROTO
|207,20
|966.512.905
|% 2,03
|
|SISE
|7,38
|943.995.297
|% 4,38
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|TSKB
|1,46
|380.887.131
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,23
|598.046.708
|% 1,83
|
|SKBNK
|1,19
|261.802.416
|% 7,21
|
|EKGYO
|1,91
|408.952.063
|% 3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9202
|7,9287
|% -0,14
|
|Euro
|9,3750
|9,4362
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,8175
|10,8717
|% -0,65
|
|Frank
|8,4382
|8,4890
|% -0,35
|
|Riyal
|2,1067
|2,1172
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|7,80
|
|Altın Gr.
|441
|441
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|3,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
-
17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de