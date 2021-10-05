***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.10.2021 09:58
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966775
BIST
11:151.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
11:158,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0115
|Açılış
|: 8,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8414
11:1510,2825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0114
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
11:15500,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,96
|Açılış
|: 500,75
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,44
BIST En Aktif Hisseler11:15
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|49.757.695
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|KERVN
|0,80
|980.750
|% 9,59
|
|NUGYO
|11,24
|13.450.895
|% 9,34
|
|KARYE
|15,20
|29.073.410
|% -7,88
|
|HURGZ
|2,31
|21.833.807
|% -7,60
|
|MARTI
|1,56
|8.828.550
|% -7,14
|
|RALYH
|4,45
|5.725.040
|% -6,71
|
|BIOEN
|25,62
|79.904.855
|% -5,11
|
|MAREN
|10,14
|404.456.640
|% 0,90
|
|THYAO
|13,98
|358.375.686
|% 0,79
|
|GARAN
|9,20
|328.109.161
|% -0,22
|
|TUPRS
|117,70
|304.566.760
|% 1,47
|
|SISE
|8,15
|147.311.406
|% 0,12
|
|SKBNK
|0,98
|64.987.222
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|143.276.194
|% -0,42
|
|MAREN
|10,14
|404.456.640
|% 0,90
|
|GARAN
|9,20
|328.109.161
|% -0,22
|
|AGYO
|3,23
|102.615.168
|% 4,53
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8563
|8,8587
|% 0,13
|
|Euro
|10,2773
|10,2825
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,0195
|12,0798
|% 0,07
|
|Frank
|9,5161
|9,5735
|% -0,22
|
|Riyal
|2,3532
|2,3650
|% -0,01
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-9,69
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,46
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,78
|81,78
|0,50
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:27DGGYO
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 9.66 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 083 adet işlem
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11:26KARYE
Yüzde -7.94 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 269 adet işlem
-
11:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 2 kaybederek (% -0.18 ) 1, 219
-
11:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KNFRT, KERVN, EMNIS, ALMAD
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11:24
ALBRK, KERVN, KNFRT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında