***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
28.07.2022 09:40
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048421
BIST
18:102.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
0
En Düşük
0
18:1017,9174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0383
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9194
En Düşük
17,8370
18:1018,3806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1063
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,4043
En Düşük
18,2082
18:101.001,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,75
|Açılış
|: 1.001,99
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.002,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:10
|RYSAS
|9,10
|6.064.636
|% 0,00
|
|YESIL
|1,46
|2.863.860
|% 0,00
|
|ULKER
|14,74
|43.119.913
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,47
|17.254.823
|% 0,00
|
|TKFEN
|25,52
|382.311.228
|% 0,00
|
|RYSAS
|9,10
|6.064.636
|% 0,00
|
|YESIL
|1,46
|2.863.860
|% 0,00
|
|ULKER
|14,74
|43.119.913
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,47
|17.254.823
|% 0,00
|
|TKFEN
|25,52
|382.311.228
|% 0,00
|
|THYAO
|49,70
|3.761.299.718
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 0,00
|
|SISE
|21,14
|1.119.122.756
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,00
|
|EREGL
|27,22
|898.830.912
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,62
|495.348.061
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 0,00
|
|TSKB
|2,62
|535.642.995
|% 0,00
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9084
|17,9174
|% 0,21
|
|Euro
|18,3501
|18,3806
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,7022
|21,8111
|% 0,14
|
|Frank
|18,5915
|18,7035
|% 0,17
|
|Riyal
|4,7526
|4,7764
|% 0,13
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|8,19
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|4,75
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.728
|6.805
|14,00
|
|Yarım
|3.278
|3.327
|7,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.663
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,14
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,52
|