***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
13.10.2023 16:52
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206045
BIST
'
17:218.187
En Düşük
|Değişim
|: -0,88%
|| -72,53
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
17:2127,8126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0869
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
17:2129,2725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5774
En Düşük
29,1779
17:211.710,48
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 44,11
|Açılış
|: 1.710,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.717,29
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler17:19
|MRSHL
|1.355,80
|239.634.566
|% 10,00
|
|POLTK
|10.997,00
|132.866.906
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|51.961.891
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.146.369
|% 10,00
|
|VERUS
|235,90
|30.488.823
|% 9,98
|
|SNKRN
|31,60
|4.016.957
|% -9,97
|
|CASA
|147,50
|20.386.270
|% -9,95
|
|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
|
|IHAAS
|16,40
|331.662.396
|% -9,34
|
|TURGG
|321,40
|56.168.573
|% -8,22
|
|THYAO
|223,30
|5.155.394.186
|% -0,80
|
|TUPRS
|148,00
|4.047.705.428
|% 0,54
|
|YKBNK
|18,88
|3.298.386.128
|% -2,48
|
|ODAS
|13,76
|2.233.826.940
|% 1,70
|
|KOZAL
|27,70
|2.218.741.125
|% -0,72
|
|EKGYO
|7,77
|2.117.171.651
|% -2,02
|
|ODAS
|13,76
|2.233.826.940
|% 1,70
|
|QUAGR
|6,64
|996.315.960
|% 0,61
|
|KATMR
|2,91
|320.878.272
|% -2,35
|
|VAKBN
|17,49
|1.549.382.313
|% -2,83
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8045
|27,8116
|% 0,31
|
|Euro
|29,2584
|29,2721
|% 0,00
|
|Sterlin
|33,6866
|33,8555
|% 0,08
|
|Frank
|30,5796
|30,7638
|% 0,58
|
|Riyal
|7,3901
|7,4272
|% 0,26
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|45,39
|
|Altın Gr.
|1.710
|1.710
|44,08
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.534
|11.620
|193,00
|
|Yarım
|5.785
|5.832
|97,00
|
|Çeyrek
|2.884
|2.916
|48,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|20,16
|20,19
|0,71
|
|B. Petrol
|89,00
|89,00
|3,00
|