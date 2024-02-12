***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.02.2024 09:04
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248727
BIST
'
13:119.135
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 89,50
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.113
En Yüksek
9.160
13:1130,7028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0283
|Açılış
|: 30,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7044
En Düşük
30,5992
13:1133,0982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0148
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
13:111.994,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,21
|Açılış
|: 1.994,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,20
En Düşük
1.992,12
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MMCAS
|12,25
|1.129.769
|% 0,00
|
|ORMA
|164,00
|427.876
|% 0,00
|
|SNKRN
|31,26
|347.236
|% 0,00
|
|QNBFB
|242,70
|1.427.804
|% 0,00
|
|MARKA
|81,15
|3.437.433
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|1.129.769
|% 0,00
|
|ORMA
|164,00
|427.876
|% 0,00
|
|SNKRN
|31,26
|347.236
|% 0,00
|
|QNBFB
|242,70
|1.427.804
|% 0,00
|
|MARKA
|81,15
|3.437.433
|% 0,00
|
|THYAO
|291,00
|6.975.053.463
|% 0,00
|
|REEDR
|46,06
|3.105.546.830
|% 0,00
|
|TUPRS
|159,00
|3.030.238.984
|% 0,00
|
|GUBRF
|175,80
|2.769.728.881
|% 0,00
|
|SASA
|40,88
|2.726.205.957
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,87
|237.661.663
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,00
|618.513.359
|% 0,00
|
|BEGYO
|5,18
|618.236.997
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,43
|249.095.343
|% 0,00
|
|EKGYO
|10,53
|954.296.824
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6977
|30,7025
|% 0,09
|
|Euro
|33,0917
|33,1028
|% -0,03
|
|Sterlin
|38,6439
|38,8377
|% 0,04
|
|Frank
|34,9353
|35,1457
|% 0,00
|
|Riyal
|8,1619
|8,2028
|% 0,08
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|875,97
|877,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|864,39
|868,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,75
|81,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,51
|2.021,72
|% 0,66
|