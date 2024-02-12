***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.02.2024 09:04
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248729
BIST
'
13:099.139
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 92,89
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.113
En Yüksek
9.160
13:0930,7025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0280
|Açılış
|: 30,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7044
En Düşük
30,5992
13:0933,1026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0104
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
13:091.994,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.994,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,20
En Düşük
1.992,12
BIST En Aktif Hisseler13:09
|YONGA
|61,20
|1.040.493
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|2.581.832
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|GESAN
|85,65
|299.758.281
|% 0,00
|
|FLAP
|11,91
|72.010.024
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|2.581.832
|% 0,00
|
|YONGA
|61,20
|1.040.493
|% 0,00
|
|MEGMT
|61,00
|385.571.095
|% 0,00
|
|KAYSE
|38,70
|498.260.762
|% 0,00
|
|GESAN
|85,65
|299.758.281
|% 0,00
|
|REEDR
|45,78
|3.454.471.462
|% 0,00
|
|BINHO
|667,50
|1.402.860.397
|% 0,00
|
|MIATK
|57,45
|1.232.886.143
|% 0,00
|
|PGSUS
|805,00
|1.184.448.201
|% 0,00
|
|BEGYO
|5,00
|803.513.135
|% 0,00
|
|BEGYO
|5,00
|803.513.135
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,47
|439.750.417
|% 0,00
|
|REEDR
|45,78
|3.454.471.462
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,64
|66.134.374
|% 0,00
|
|PSGYO
|6,36
|200.189.338
|% 0,00
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6968
|30,7025
|% 0,09
|
|Euro
|33,0886
|33,1026
|% -0,03
|
|Sterlin
|38,6383
|38,8321
|% 0,03
|
|Frank
|34,9124
|35,1227
|% -0,06
|
|Riyal
|8,1618
|8,2027
|% 0,08
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,87
|% 0,66
|
|Platin
|874,74
|880,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|874,85
|879,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,69
|81,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,18
|2.020,46
|% 0,66
|