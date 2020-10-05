***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2020 Tarih ve PYŞ/PY.53/1028 sayılı 'Faaliyet Yetki Belgesi' uyarınca RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 'Portföy Yöneticiliği' faaliyetinde bulunması uygun görülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878263BIST