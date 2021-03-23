***PIE* *RHEAG*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PIE******RHEAG*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler [RHEAG]İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarRE-PİE Portföy Yönetimi A.Ş şirketi tarafından SEHVEN RHEAG hisse kodlu şirketin adı kullanılarak Sorumluluk Beyanı gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919915BIST