***PIE* *RHEAG*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.03.2021 12:27
***PIE******RHEAG*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RE-PİE Portföy Yönetimi A.Ş şirketi tarafından SEHVEN RHEAG hisse kodlu şirketin adı kullanılarak Sorumluluk Beyanı gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919915
BIST
16:501.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 19,71
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
16:507,9100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,1281
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
16:509,4196
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1605
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
16:50440,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 5,94
|Açılış
|: 440,11
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler16:50
|YAPRK
|107,90
|8.099.410
|% 9,99
|
|SASA
|43,64
|731.728.155
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|125.606.283
|% 9,97
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GARAN
|7,32
|9.226.571.093
|% -8,27
|
|GARAN
|7,32
|9.226.571.093
|% -8,27
|
|FROTO
|222,50
|2.078.605.617
|% 8,22
|
|EREGL
|15,62
|1.820.938.336
|% 6,19
|
|AKBNK
|4,93
|1.780.802.223
|% -7,50
|
|KOZAL
|116,90
|1.109.869.217
|% 6,47
|
|GARAN
|7,32
|9.226.571.093
|% -8,27
|
|AKBNK
|4,93
|1.780.802.223
|% -7,50
|
|YKBNK
|2,28
|718.320.067
|% -4,60
|
|EKGYO
|1,90
|500.392.067
|% 0,53
|
|TSKB
|1,41
|374.091.708
|% -4,08
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9036
|7,9100
|% 1,65
|
|Euro
|9,4078
|9,4196
|% 1,73
|
|Sterlin
|10,8625
|10,9170
|% 1,20
|
|Frank
|8,4476
|8,4984
|% 0,85
|
|Riyal
|2,1003
|2,1109
|% 1,74
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-7,51
|
|Altın Gr.
|439
|439
|5,00
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.890
|2.965
|11,99
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|5,81
|
|Çeyrek
|701
|717
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,31
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,16
|62,16
|-2,46
|