***PIE* *RPD* *RTP* *RTH*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.02.2023 20:45
***PIE******RPD******RTP******RTH*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [RPD, RTP, RTH]
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı ile,
III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 14. maddesinin 7. fıkrası hükmü çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar portföy saklayıcısının bilgilendirilmesi ve fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında yapılacak bir duyuru ile yatırımcılara bilgi verilmesi kaydıyla
kurucusu olduğumuz ve unvanlarına aşağıda yer verilen yatırım fonlarının birim pay değeri hesaplamamaları ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemlerinin durdurulmasına karar verilmiş olup, ilgili fonların 08.02.2023 (bugün) talimat onay tarihli girilen emirlerin, yeni talimat onay tarihinin BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün olacak şekilde dikkate alınacağını bilgilerinize sunarız.
Fon Kodu Unvan
RPD RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
RTP RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
RTH RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111654
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8329
En Düşük
18,8061
10:4220,4750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0750
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,5200
En Düşük
20,4700
10:421.135,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.135,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.135,89
En Düşük
1.134,13
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|KERVN
|0,72
|123.008
|% -5,26
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8269
|18,8312
|% 0,02
|
|Euro
|20,1661
|20,1845
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6432
|22,7567
|% -0,05
|
|Frank
|20,3600
|20,4827
|% -0,02
|
|Riyal
|5,0012
|5,0263
|% -0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|-0,09
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|0,27
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.700
|7.767
|1,00
|
|Yarım
|3.762
|3.801
|1,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.900
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,52
|0,02
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|0,02
|
Seans Raporu
10:42
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17:58
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17:58
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17:58
Bu seansda işlem gören 239 hisse senedinden 8 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 221 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem
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17:43
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MOBTL, GUBRF, BTCIM, VKFYO, EUKYO, AKGRT, FLAP, OZSUB, SOKE, GSRAY
-
17:43
ONCSM, NUHCM, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında