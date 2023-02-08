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***PIE* *RPD* *RTP* *RTH*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

08.02.2023 20:45
***PIE* *RPD* *RTP* *RTH*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***PIE******RPD******RTP******RTH*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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İlgili Fonlar [RPD, RTP, RTH]
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Genel Açıklama

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Açıklamalar

             Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı ile,
III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 14. maddesinin 7. fıkrası hükmü çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar portföy saklayıcısının bilgilendirilmesi ve fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında yapılacak bir duyuru ile yatırımcılara bilgi verilmesi kaydıyla
kurucusu olduğumuz ve unvanlarına aşağıda yer verilen yatırım fonlarının birim pay değeri hesaplamamaları ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemlerinin durdurulmasına karar verilmiş olup, ilgili fonların 08.02.2023 (bugün) talimat onay tarihli girilen emirlerin, yeni talimat onay tarihinin BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün olacak şekilde dikkate alınacağını bilgilerinize sunarız.
Fon Kodu    Unvan
RPD               RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
RTP            RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
RTH               RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111654


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BIST En Aktif Hisseler10:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NUHCM 124,00 1.488 % 8,77  
ONCSM 91,90 6.157 % 7,55  
NIBAS 16,36 4.090 % 3,94  
DIRIT 5,65 164 % 2,73  
MMCAS 4,75 480 % 2,15  
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10:42 Alış Satış %  
Dolar 18,8269 18,8312 % 0,02  
Euro 20,1661 20,1845 % 0,03  
Sterlin 22,6432 22,7567 % -0,05  
Frank 20,3600 20,4827 % -0,02  
Riyal 5,0012 5,0263 % -0,04  
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10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.875 1.876 -0,09  
Altın Gr. 1.135 1.135 0,27  
Cumhuriyet 7.673 7.789 21,00  
Tam 7.700 7.767 1,00  
Yarım 3.762 3.801 1,00  
Çeyrek 1.881 1.900 0,00  
Gümüş.Ons 22,30 22,33 0,02  
Gümüş Gr. 13,50 13,52 0,02  
B. Petrol 85,11 85,11 0,02  
Seans Raporu 10:42
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