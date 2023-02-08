***PIE* *RPD* *RTP* *RTH*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PIE******RPD******RTP******RTH*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [RPD, RTP, RTH]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı ile,III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 14. maddesinin 7. fıkrası hükmü çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar portföy saklayıcısının bilgilendirilmesi ve fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında yapılacak bir duyuru ile yatırımcılara bilgi verilmesi kaydıylakurucusu olduğumuz ve unvanlarına aşağıda yer verilen yatırım fonlarının birim pay değeri hesaplamamaları ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemlerinin durdurulmasına karar verilmiş olup, ilgili fonların 08.02.2023 (bugün) talimat onay tarihli girilen emirlerin, yeni talimat onay tarihinin BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün olacak şekilde dikkate alınacağını bilgilerinize sunarız.Fon Kodu UnvanRPD RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONRTP RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FONRTH RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111654BIST