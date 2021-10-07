***PINSU* *ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.10.2021 09:32
***PINSU******ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALMAD, PINSU]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALMAD.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 01/11/2021) PINSU.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 15/10/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967743
BIST
11:531.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 17,28
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
11:538,8810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8856
En Düşük
8,8433
11:5310,2862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0137
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
11:53502,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,20
|Açılış
|: 502,62
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler11:52
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.977.554
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,92
|110.249.977
|% 9,96
|
|DOBUR
|28,86
|2.865.934
|% 9,32
|
|KUYAS
|2,60
|12.043.343
|% 8,79
|
|SEYKM
|16,20
|6.477.510
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.449.649
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,73
|20.256.900
|% -7,98
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|5,99
|50.004.366
|% -4,92
|
|PETKM
|6,07
|671.971.562
|% -0,49
|
|GARAN
|9,29
|437.346.415
|% 0,76
|
|EREGL
|16,65
|359.010.516
|% 3,10
|
|THYAO
|13,98
|321.483.646
|% 1,97
|
|ASELS
|15,31
|276.906.601
|% 3,24
|
|PETKM
|6,07
|671.971.562
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,77
|88.239.786
|% 0,57
|
|HALKB
|4,29
|209.222.848
|% 2,14
|
|GARAN
|9,29
|437.346.415
|% 0,76
|
|GLYHO
|1,90
|79.827.859
|% 0,00
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8775
|8,8809
|% 0,12
|
|Euro
|10,2804
|10,2849
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,0215
|12,0817
|% 0,04
|
|Frank
|9,5374
|9,5949
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3597
|2,3715
|% 0,04
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-1,56
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,27
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,68
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,01
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|-1,77
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:05KTSKR
Yüzde 9.96 oranında artışla 43.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 562, 843 adet işlem
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12:03MARTI
Yüzde 5.67 oranında artışla 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 557, 131 adet işlem
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12:02DOBUR
Yüzde 9.32 oranında artışla 28.86 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 492 adet işlem
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12:01XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 28 üstünde . İşlem hacmi 4, 771.00 milyon TL de
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12:00KUYAS
Yüzde 8.79 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 275, 297 adet işlem