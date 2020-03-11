***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 12:25
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PINSU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826884
BIST
12:17102.328
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.265,20
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
12:176,1663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,1670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
12:176,9829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0353
|Açılış
|: 6,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
12:17328,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,09
|Açılış
|: 328,68
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,30
|23.867.517
|% 19,79
|
|SOKM
|8,85
|11.315.581
|% 9,67
|
|CRFSA
|6,42
|22.406.915
|% 8,26
|
|MPARK
|17,76
|26.295.607
|% 8,09
|
|TDGYO
|1,77
|1.787.261
|% 5,36
|
|SAFKR
|3,16
|1.208.343
|% -7,87
|
|SALIX
|4,10
|291
|% -6,82
|
|EGCEY
|0,43
|6.457
|% -6,52
|
|DOKTA
|22,54
|5.220.947
|% -6,01
|
|UFUK
|3,41
|6.138
|% -5,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9546
|7,9945
|% 0,35
|
|Frank
|6,5622
|6,6018
|% 0,59
|
|Riyal
|1,6387
|1,6469
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.660
|9,80
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.176
|2.209
|15,00
|
|Tam
|2.168
|2.222
|12,40
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,00
|
|Çeyrek
|526
|537
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|16,99
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|36,64
|36,64
|-0,58
|