***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:09
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827316
BIST
10:4798.177
En Yüksek
|Değişim
|: -2,76%
|| -2.789,08
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
97.558
10:476,2359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0256
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
10:477,0582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0565
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0610
En Düşük
6,9909
10:47328,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,72
|Açılış
|: 328,38
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,74
|26.015.639
|% 19,13
|
|ECILC
|4,64
|136.052.223
|% 16,29
|
|SELEC
|8,48
|51.304.737
|% 14,91
|
|VKING
|3,89
|5.105.291
|% 14,41
|
|DEVA
|11,34
|65.073.935
|% 14,08
|
|RYSAS
|4,75
|12.165.338
|% -16,52
|
|RYGYO
|4,45
|6.682.309
|% -16,51
|
|TSPOR
|3,59
|40.853.708
|% -16,51
|
|HUBVC
|16,76
|14.189.449
|% -16,20
|
|NETAS
|8,92
|3.894.900
|% -15,53
|
|THYAO
|8,93
|185.495.883
|% -7,08
|
|ASELS
|24,88
|144.360.272
|% -4,89
|
|ECILC
|4,64
|136.052.223
|% 16,29
|
|MGROS
|24,10
|96.979.794
|% 4,87
|
|DEVA
|11,34
|65.073.935
|% 14,08
|
|IHLGM
|1,01
|50.062.435
|% -9,82
|
|ADESE
|1,33
|46.414.132
|% 0,76
|
|ECILC
|4,64
|136.052.223
|% 16,29
|
|ODAS
|1,44
|44.330.498
|% -10,56
|
|EKGYO
|1,17
|33.902.380
|% -5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9599
|7,9998
|% 0,26
|
|Frank
|6,6518
|6,6919
|% 0,87
|
|Riyal
|1,6556
|1,6639
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|3,83
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,69
|16,71
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,86
|33,86
|-1,93
|