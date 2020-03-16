***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 10:36
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PINSU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829117
BIST
10:2191.030
En Yüksek
|Değişim
|: -4,79%
|| -4.575,43
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.649
10:216,3645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0350
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3645
En Düşük
6,2780
10:217,1000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0670
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,1000
En Düşük
6,9931
10:21313,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 2,58
|Açılış
|: 313,97
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|BRMEN
|1,17
|135.182
|% 9,35
|
|RTALB
|2,92
|12.209.257
|% 6,96
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|KUYAS
|1,12
|1.523.459
|% 5,66
|
|TMPOL
|3,24
|284.791
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|267.090
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|577.638
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|51.640
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ASELS
|23,96
|90.687.238
|% -5,89
|
|THYAO
|8,53
|75.616.491
|% -6,67
|
|GARAN
|8,49
|66.795.645
|% -5,77
|
|ECILC
|4,22
|46.774.080
|% 3,94
|
|YKBNK
|2,08
|25.864.162
|% -5,88
|
|IHLGM
|0,89
|14.951.318
|% -6,32
|
|ODAS
|1,29
|18.581.959
|% -6,52
|
|YKBNK
|2,08
|25.864.162
|% -5,88
|
|EKGYO
|1,13
|12.876.858
|% -5,83
|
|ECILC
|4,22
|46.774.080
|% 3,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8229
|7,8622
|% 0,97
|
|Frank
|6,6773
|6,7176
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6860
|1,6945
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.534
|1.535
|5,01
|
|Altın Gr.
|314
|314
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,26
|14,29
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|-2,03
|