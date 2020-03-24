PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,20
|8.088.378
|% 10,00
|TATGD
|5,83
|9.395.889
|% 10,00
|PENGD
|2,31
|1.123.998
|% 10,00
|ALCTL
|13,53
|4.901.876
|% 10,00
|OZRDN
|1,65
|9.595
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,5889
|7,6270
|% 0,50
|Frank
|6,6429
|6,6829
|% 0,10
|Riyal
|1,7274
|1,7361
|% -0,85
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.586
|1.594
|36,54
|Altın Gr.
|332
|333
|5,03
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|13,99
|14,03
|0,73
|Gümüş Gr.
|2,91
|2,92
|0,12
|B. Petrol
|28,51
|28,51
|1,48
Seans Raporu
- 12:58XU100 Endeks seansı %4, 22 değişimle 87802 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %4, 24 değişimle 87817 puandan
- 12:56XU100 Endeks seansı %4, 22 değişimle 87802 puandan
- 12:55XU100 Endeks seansı %4, 28 değişimle 87854 puandan
- 12:54XU100 Endeks seansı %4, 24 değişimle 87821 puandan