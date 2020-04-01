***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 13:43
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PINSU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833795
BIST
14:0589.174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -469,96
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
14:056,6695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0545
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6703
En Düşük
6,6108
14:057,3044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
14:05340,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 4,94
|Açılış
|: 340,71
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.581.726
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|349.894
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|349.894
|% 10,00
|
|RTALB
|5,13
|10.909.371
|% -10,00
|
|BURVA
|11,68
|48.168
|% -9,95
|
|MTRYO
|3,13
|18.448.520
|% -9,80
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|PEKGY
|2,51
|22.115.039
|% -7,04
|
|THYAO
|9,02
|516.432.254
|% -0,55
|
|ASELS
|23,10
|458.858.882
|% -2,12
|
|PETKM
|3,33
|398.031.324
|% 9,90
|
|GARAN
|7,98
|383.389.675
|% -1,85
|
|SASA
|8,55
|345.506.591
|% -2,51
|
|IHLGM
|1,07
|201.852.223
|% 1,90
|
|ODAS
|1,38
|202.200.168
|% 1,47
|
|IHLAS
|0,52
|67.665.416
|% 1,96
|
|PETKM
|3,33
|398.031.324
|% 9,90
|
|KRDMD
|1,94
|231.678.107
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2216
|8,2628
|% 0,41
|
|Frank
|6,8712
|6,9126
|% 0,25
|
|Riyal
|1,7640
|1,7728
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.594
|16,13
|
|Altın Gr.
|341
|342
|5,82
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,00
|14,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,01
|0,04
|
|B. Petrol
|25,57
|25,57
|-0,78
|