PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|10,34
|3.912.404
|% 10,00
|TLMAN
|11,88
|26.561.445
|% 10,00
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4660
|8,5085
|% -0,52
|Frank
|7,1209
|7,1638
|% -0,34
|Riyal
|1,8482
|1,8574
|% -0,16
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,96
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,67
|Cumhuriyet
|2.473
|2.517
|-1,80
|Tam
|2.546
|2.582
|-1,80
|Yarım
|1.242
|1.262
|-0,90
|Çeyrek
|621
|631
|-0,40
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|-0,07
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,01
|B. Petrol
|30,06
|30,06
|0,87
Seans Raporu
- 15:04AKSEN Yüzde -4.38 oranında düşüşle 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 060, 286 adet işlem
- 15:02ECZYT Yüzde -9.62 oranında düşüşle 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 947, 792 adet işlem
- 15:01XU100 Endeks 98, 929 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 23 altında . İşlem hacmi 9, 211.00 milyon TL de
- 15:01RTALB Yüzde -9.99 oranında düşüşle 43.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 484, 787 adet işlem
- 15:00MAVI Yüzde -4.81 oranında düşüşle 40.38 lira fiyatla işlem gören hissede 671, 703 adet işlem