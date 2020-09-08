***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2020 11:09
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873889
BIST
15:281.088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -8,52
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:287,4870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0326
|Açılış
|: 42,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 42,0200
|
7,4871
En Düşük
7,4364
15:288,8369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0261
|Açılış
|: 13,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,2400
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:286,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,05
|Açılış
|: 6,39
|
|Önceki Kapanış
|: 6,44
|
6,51
En Düşük
6,31
BIST En Aktif Hisseler15:26
|DITAS
|36,30
|3.713.249
|% 10,00
|
|DAGHL
|7,04
|10.377.719
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|LINK
|33,68
|38.517.124
|% 9,99
|
|VKFYO
|9,25
|12.921.542
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|128.989.229
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.180.238
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.374.259
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,28
|1.031.002.778
|% 8,08
|
|TSPOR
|6,31
|780.005.470
|% 6,59
|
|FENER
|44,68
|613.129.155
|% 9,72
|
|BJKAS
|3,92
|590.414.876
|% 7,10
|
|RTALB
|58,75
|437.991.069
|% -1,59
|
|GSRAY
|4,28
|1.031.002.778
|% 8,08
|
|EKGYO
|1,80
|430.161.119
|% -1,10
|
|BJKAS
|3,92
|590.414.876
|% 7,10
|
|TSPOR
|6,31
|780.005.470
|% 6,59
|
|IHLAS
|0,93
|109.191.245
|% 1,09
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4832
|7,4875
|% 0,44
|
|Euro
|8,8296
|8,8339
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,7329
|9,7817
|% -0,50
|
|Frank
|8,1278
|8,1768
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9895
|1,9995
|% 0,45
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-12,38
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|-8,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|-2,71
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-1,31
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,66
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,53
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,56
|40,56
|-1,46
|
Seans Raporu
15:26
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15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, PETKM
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15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 29 kaybederek (% -0.82 ) 999
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