***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2020 13:25
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873917
BIST
14:411.089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,93
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.088
14:417,4865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
14:418,8361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0253
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
14:41460,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,33
|Açılış
|: 460,99
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,80
BIST En Aktif Hisseler14:41
|DAGHL
|7,04
|10.310.367
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|3.604.530
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.598.310
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|208.147
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|94.974.968
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|8.996.247
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.323.781
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,34
|742.312.697
|% 9,60
|
|TSPOR
|6,38
|576.951.036
|% 7,77
|
|BJKAS
|3,96
|461.649.744
|% 8,20
|
|RTALB
|58,75
|393.039.937
|% -1,59
|
|FENER
|44,78
|361.637.198
|% 9,97
|
|EKGYO
|1,81
|360.971.631
|% -0,55
|
|GSRAY
|4,34
|742.312.697
|% 9,60
|
|BJKAS
|3,96
|461.649.744
|% 8,20
|
|KRDMD
|2,95
|311.736.856
|% -2,32
|
|IHLAS
|0,92
|89.101.735
|% 0,00
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4843
|7,4865
|% 0,43
|
|Euro
|8,8318
|8,8361
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,7385
|9,7873
|% -0,44
|
|Frank
|8,1302
|8,1792
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9899
|1,9998
|% 0,47
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-13,83
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|-6,00
|
|Tam
|3.051
|3.127
|-8,78
|
|Yarım
|1.475
|1.513
|-4,25
|
|Çeyrek
|740
|756
|-2,13
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,55
|40,55
|-1,47
|
Seans Raporu
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