***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2020 10:02
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874323
BIST
11:151.098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.097
11:157,4867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4679
11:158,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0288
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
11:15467,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,15
|Açılış
|: 467,73
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:15
|TKURU
|333,30
|445.289
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.678.970
|% 9,98
|
|YONGA
|55,65
|862.074
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|CRDFA
|5,48
|15.181.637
|% -7,28
|
|NIBAS
|16,00
|220.619
|% -6,43
|
|ARENA
|35,66
|17.547.955
|% -6,26
|
|PETKM
|4,35
|1.321.760.198
|% -3,55
|
|ZOREN
|2,86
|713.714.243
|% -1,04
|
|TUPRS
|82,25
|433.713.349
|% -3,06
|
|TSPOR
|7,79
|323.765.590
|% 8,80
|
|GSRAY
|5,25
|250.092.586
|% 9,83
|
|PETKM
|4,35
|1.321.760.198
|% -3,55
|
|ZOREN
|2,86
|713.714.243
|% -1,04
|
|SKBNK
|1,49
|216.256.983
|% 7,97
|
|ALBRK
|1,50
|144.773.454
|% 2,74
|
|AKENR
|2,03
|186.350.889
|% -1,46
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4850
|7,4867
|% 0,02
|
|Euro
|8,8597
|8,8666
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,7019
|9,7506
|% -0,07
|
|Frank
|8,1953
|8,2447
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9896
|1,9996
|% -0,07
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-2,51
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,23
|40,23
|-0,56
|