***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 10:33
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884836
BIST
13:241.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -17,05
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
13:248,3515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0632
|Açılış
|: 8,3390
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3531
En Düşük
8,2678
13:249,7531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0722
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7559
En Düşük
9,6423
13:24502,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,41
|Açılış
|: 502,99
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
503,62
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler13:24
|KARTN
|1.812,80
|62.449.785
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.191.494
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|691.199
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.473.090
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|9.508.668
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|492.840
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|878.837
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|279.902
|% -9,98
|
|MEGAP
|10,85
|896.287
|% -9,96
|
|MEGAP
|10,85
|896.287
|% -9,96
|
|TSKB
|2,38
|3.489.071.469
|% 2,59
|
|SKBNK
|1,95
|550.622.863
|% -1,52
|
|GARAN
|6,63
|514.334.663
|% -2,21
|
|PETKM
|4,10
|365.988.516
|% 1,74
|
|ASELS
|16,85
|347.230.461
|% -3,16
|
|TSKB
|2,38
|3.489.071.469
|% 2,59
|
|SKBNK
|1,95
|550.622.863
|% -1,52
|
|ALBRK
|1,71
|243.289.526
|% -3,39
|
|PETKM
|4,10
|365.988.516
|% 1,74
|
|IHLAS
|1,06
|93.601.817
|% -3,64
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3493
|8,3515
|% 0,76
|
|Euro
|9,7467
|9,7531
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,7773
|10,8313
|% 0,96
|
|Frank
|9,0781
|9,1328
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2204
|2,2315
|% 0,86
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|6,54
|
|Altın Gr.
|503
|503
|5,69
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|23,00
|
|Tam
|3.315
|3.397
|25,87
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,51
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,28
|0,08
|
|B. Petrol
|38,18
|38,18
|-0,08
|