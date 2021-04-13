***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 11:14
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927247
BIST
12:061.358
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -18,25
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
12:068,1539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0044
|Açılış
|: 8,1320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
12:069,7108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0059
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
12:06452,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,17
|Açılış
|: 452,88
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler12:06
|MTRKS
|49,56
|5.242.804
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|810.366
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.673.819
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.647.233
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.314.151
|% -10,00
|
|DGGYO
|9,47
|2.045.266
|% -9,98
|
|KRTEK
|16,69
|16.183.930
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|24.939.448
|% -9,96
|
|EREGL
|16,65
|417.751.847
|% 1,52
|
|FENER
|34,00
|396.726.907
|% 8,63
|
|KOZAL
|111,80
|311.854.096
|% -0,09
|
|NTGAZ
|13,71
|283.933.744
|% -7,86
|
|GARAN
|6,60
|281.651.105
|% -0,30
|
|EKGYO
|1,75
|249.769.772
|% -3,85
|
|TSKB
|1,28
|177.227.332
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,04
|173.194.687
|% -1,45
|
|IHLAS
|0,62
|27.850.430
|% -3,13
|
|GSRAY
|3,61
|150.492.290
|% 1,98
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1505
|8,1539
|% 0,05
|
|Euro
|9,7044
|9,7108
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,1729
|11,2290
|% 0,05
|
|Frank
|8,7775
|8,8304
|% -0,27
|
|Riyal
|2,1664
|2,1772
|% -0,00
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-2,87
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|63,50
|63,50
|0,22
|
Seans Raporu
12:06
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