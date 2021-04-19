***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 16:48
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PINSU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929194
BIST
16:341.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -23,16
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.384
16:348,0789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0211
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
16:349,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0470
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
16:34460,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 460,45
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler16:32
|FENER
|31,90
|24.268.212
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.385.886
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.638.470
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|72.690.425
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.002.217
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.718.727
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|35.849.366
|% -9,99
|
|EREGL
|18,26
|1.293.971.913
|% -0,44
|
|PETKM
|6,59
|1.129.032.934
|% 4,11
|
|GARAN
|7,08
|939.079.509
|% -2,75
|
|QUAGR
|26,62
|765.370.040
|% -8,59
|
|KRDMD
|7,25
|601.063.753
|% -2,55
|
|PETKM
|6,59
|1.129.032.934
|% 4,11
|
|EKGYO
|1,88
|300.249.372
|% -0,53
|
|ODAS
|3,10
|431.552.967
|% -7,46
|
|GARAN
|7,08
|939.079.509
|% -2,75
|
|MAKTK
|3,24
|415.623.854
|% -8,73
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0696
|8,0726
|% 0,18
|
|Euro
|9,7030
|9,7131
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,2369
|11,2932
|% 1,03
|
|Frank
|8,7946
|8,8476
|% 0,82
|
|Riyal
|2,1466
|2,1573
|% 0,21
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-4,24
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,81
|66,81
|0,04
|