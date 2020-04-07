***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2020 10:22
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2020-31/12/2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25/03/2020
Tescil Tarihi
01.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06/04/2020 – 10052
Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen karar İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 06.04.2020 tarih, 10052 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835643
BIST
13:1194.016
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 1.944,91
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
13:116,7500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0309
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
13:117,3495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0309
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2810
13:11359,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -2,87
|Açılış
|: 359,13
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|214,50
|3.245.646
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,42
|151.811.745
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.003.683
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|219.967
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|111.169
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|411.785
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|67.413
|% -9,26
|
|EGCYO
|0,34
|96.783
|% -5,56
|
|SNGYO
|0,98
|380.679
|% -4,85
|
|GARAN
|7,97
|481.421.091
|% 2,71
|
|THYAO
|9,49
|446.045.991
|% 3,49
|
|ASELS
|24,14
|376.996.295
|% 1,86
|
|PGSUS
|40,28
|347.565.235
|% 9,99
|
|SASA
|9,70
|319.467.032
|% 4,75
|
|YKBNK
|1,91
|215.422.506
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,08
|82.351.373
|% 1,89
|
|GSRAY
|2,42
|151.811.745
|% 10,00
|
|GARAN
|7,97
|481.421.091
|% 2,71
|
|TSKB
|0,94
|54.176.643
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2945
|8,3361
|% 0,39
|
|Frank
|6,9174
|6,9590
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7906
|1,7996
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-8,19
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-3,70
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,26
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,94
|33,94
|0,89
|