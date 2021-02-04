***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.02.2021 09:19
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.02.2021 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 50.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 220.000.000.-TL. na yükseltilmesi ve 5 yıllık geçerlilik süresi yılı sonunda sona eriyor olmasından dolayı, sürenin uzatılması amacı ile esas sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907365
BIST
18:051.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
0
En Düşük
0
18:057,1695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,1780
En Düşük
7,1443
18:058,6204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0052
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6563
En Düşük
8,6026
18:05420,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,88
|Açılış
|: 420,20
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
418,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRCAS
|5,64
|283.175.341
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|697.147.084
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,50
|502.322.780
|% 0,00
|
|VESBE
|49,50
|35.363.655
|% 0,00
|
|GEREL
|8,05
|244.571.723
|% 0,00
|
|TRCAS
|5,64
|283.175.341
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|697.147.084
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,50
|502.322.780
|% 0,00
|
|VESBE
|49,50
|35.363.655
|% 0,00
|
|GEREL
|8,05
|244.571.723
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 0,00
|
|GARAN
|10,10
|1.866.808.772
|% 0,00
|
|KOZAL
|123,90
|1.439.898.518
|% 0,00
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 0,00
|
|TSKB
|1,87
|732.928.274
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,63
|683.229.864
|% 0,00
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1613
|7,1695
|% 0,07
|
|Euro
|8,6127
|8,6204
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,7217
|9,7704
|% -0,11
|
|Frank
|7,9327
|7,9804
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9063
|1,9159
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|-13,45
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,10
|
|B. Petrol
|58,77
|58,77
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 26, 950.00 milyon TL de
-
17:55RHEAG
Yüzde 4.67 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 689, 682 adet işlem
-
17:53ISGSY
Yüzde 9.95 oranında artışla 26.74 lira fiyatla işlem gören hissede 577, 497 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, GARAN, KOZAA
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 22 artarak (% 0.85 ) 1, 337