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***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

04.02.2021 09:19



***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.02.2021 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 50.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 220.000.000.-TL. na yükseltilmesi ve 5 yıllık geçerlilik süresi yılı sonunda sona eriyor olmasından dolayı, sürenin uzatılması amacı ile esas sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907365


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