***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.02.2021 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 50.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 220.000.000.-TL. na yükseltilmesi ve 5 yıllık geçerlilik süresi yılı sonunda sona eriyor olmasından dolayı, sürenin uzatılması amacı ile esas sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907365BIST