***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 220.000.000.-TL. na yükseltilmesine ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 11.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1647 sayılı yazısı ile onaylanarak Şirketimize iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarılarının, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedirBilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909588BIST