***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.02.2021 12:38
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 220.000.000.-TL. na yükseltilmesine ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 11.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1647 sayılı yazısı ile onaylanarak Şirketimize iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarılarının, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909588
BIST
15:241.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 17,65
|Açılış
|: 1.551
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|Önceki Kapanış
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1.560
En Düşük
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15:24408,60
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|Açılış
|: 408,60
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|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler15:22
|VAKFN
|12,32
|12.460.542
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|276.597
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|145,40
|2.146.078.257
|% 0,83
|
|SASA
|37,60
|1.466.675.306
|% 9,24
|
|THYAO
|12,28
|977.795.596
|% 2,33
|
|TCELL
|16,97
|635.590.279
|% 1,80
|
|GARAN
|9,97
|599.358.401
|% 0,50
|
|GSDHO
|2,73
|330.447.712
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,28
|252.227.149
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,53
|249.775.408
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,45
|138.682.702
|% 0,69
|
|CEMAS
|2,27
|212.302.356
|% 2,25
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9663
|6,9688
|% -0,95
|
|Euro
|8,4541
|8,4601
|% -0,77
|
|Sterlin
|9,6585
|9,7069
|% -0,60
|
|Frank
|7,7915
|7,8385
|% -0,83
|
|Riyal
|1,8524
|1,8617
|% -0,94
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|2,35
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,92
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|-22,00
|
|Tam
|2.705
|2.773
|-21,86
|
|Yarım
|1.307
|1.342
|-10,58
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,29
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|63,35
|63,35
|0,92
|