***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
25.03.2021 12:15
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 220.000.000.-TL. na yükseltilmesine ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili onaylanmıştır. Onaylanan madde tadil tasarısı ektedir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920401
BIST
13:471.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,05
|Açılış
|: 1.417
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|Önceki Kapanış
|: 1.414
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1.433
En Düşük
1.409
13:477,9400
En Yüksek
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|: 7,9250
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|Önceki Kapanış
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7,9969
En Düşük
7,8757
13:479,4372
En Yüksek
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|: 442,45
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|Önceki Kapanış
|: 441,79
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445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler13:47
|KSTUR
|314,60
|485.742
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|82.801
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|27.692.957
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|50.969.831
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|5.859.566
|% 9,99
|
|SELGD
|4,30
|146.223
|% -9,47
|
|EMNIS
|23,50
|246.333
|% -6,00
|
|PEKGY
|2,07
|105.116.626
|% -5,91
|
|KUTPO
|53,95
|52.543.945
|% -4,93
|
|SODSN
|41,50
|146.432
|% -4,60
|
|GARAN
|7,12
|1.749.745.647
|% -1,11
|
|SASA
|47,40
|1.059.575.230
|% 0,21
|
|KOZAL
|121,20
|622.960.298
|% 2,02
|
|KRDMD
|6,72
|522.383.300
|% 0,30
|
|TUPRS
|96,60
|513.686.169
|% 4,89
|
|GARAN
|7,12
|1.749.745.647
|% -1,11
|
|SKBNK
|1,20
|145.284.918
|% 0,84
|
|TSKB
|1,42
|151.476.307
|% -2,74
|
|YKBNK
|2,21
|212.791.751
|% -0,90
|
|EKGYO
|1,89
|171.288.157
|% -1,05
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9387
|7,9400
|% 0,24
|
|Euro
|9,4088
|9,4372
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,8779
|10,9325
|% 0,64
|
|Frank
|8,4631
|8,5141
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1131
|2,1237
|% 0,33
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-2,95
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,87
|
|Cumhuriyet
|2.928
|2.972
|12,00
|
|Tam
|2.918
|2.991
|11,06
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|5,35
|
|Çeyrek
|707
|724
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,72
|63,72
|-0,69
|