***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 42.377.009 -1.894.332 40.482.677 1.075.488 41.558.165 4.180.008 -18.598.912 -19.715.874 -38.314.786 63.987.849 63.987.849Transferler0 0 0 -2.032.862 0 -2.032.862 0 -2.032.862 0 -17.683.012 19.715.874 2.032.862 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 22.391.487 -317.045 22.074.442 512.765 22.587.207 0 0 -22.077.329 -22.077.329 509.878 509.878Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.077.329 -22.077.329 -22.077.329 -22.077.329Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 22.391.487 -317.045 22.074.442 512.765 22.587.207 0 0 0 0 22.587.207 22.587.207Dönem Sonu Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 62.735.634 -2.211.377 60.524.257 1.588.253 62.112.510 4.180.008 -36.281.924 -22.077.329 -58.359.253 64.497.727 64.497.727Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 62.735.634 -2.211.377 60.524.257 1.588.253 62.112.510 4.180.008 -36.281.924 -22.077.329 -58.359.253 64.497.727 64.497.727Transferler0 0 0 -3.090.856 0 -3.090.856 -18.986.473 22.077.329 3.090.856 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 18.083.223 -760.060 17.323.163 2.621.622 19.944.785 0 0 -32.751.845 -32.751.845 -12.807.060 -12.807.060Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.751.845 -32.751.845 -32.751.845 -32.751.845Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 18.083.223 -760.060 17.323.163 2.621.622 19.944.785 0 0 0 0 19.944.785 19.944.785Dönem Sonu Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 77.728.001 -2.971.437 74.756.564 4.209.875 78.966.439 4.180.008 -55.268.397 -32.751.845 -88.020.242 51.690.667 51.690.667Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.567.126 8.929.223Dönem Karı (Zararı)-32.751.845 -22.077.329Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-32.751.845 -22.077.329Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler61.329.508 43.847.038Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 20.617.754 14.288.302Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler189.667 335.922Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 189.667 335.922Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler244.450 1.207.792Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 790.075 780.951Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 -545.625 426.841Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-320.876 -164.421Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36.717.665 22.565.967Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.662.960 -1.022.424Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler38.380.625 23.588.391Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.666.528 6.134.775Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 1.291.397 -939.731Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 -77.077 418.432Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-77.077 418.432İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.817.668 -12.062.109Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler325.375 -5.518.159İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.858.953 -858.731İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.184.328 -4.659.428Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.726.149 -4.630.878İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-22 14.358İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.726.127 -4.645.236Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-393.296 -7.070.354Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)646.927 -341.437Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.429.213 3.743.109İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)983.608 150.640İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-17.412.821 3.592.469Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-14.367 124.366Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler78.027 1.948.649İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)78.027 1.948.649Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-370.393 -278.189İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler65.421 -39.216Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)65.421 -39.216Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.759.995 9.707.600Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.192.869 -778.377YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.543.744 -15.765.671Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.424.822 543.687Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.424.822 543.687Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.952.403 -17.496.203Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -7.043.444 -15.983.351Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -908.959 -1.512.852Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler23 320.877 164.421Alınan Faiz22,24 1.662.960 1.022.424FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.106.479 6.601.423Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri112.789.437 75.154.030Kredilerden Nakit Girişleri112.789.437 75.154.030Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-78.356.852 -44.562.268Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-78.356.852 -44.562.268İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış5.309.358 3.251.541Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.193.913 0Ödenen Faiz-35.654.509 -27.241.880YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.916.903 -235.025NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.916.903 -235.025DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.381.537 1.616.562DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.298.440 1.381.537Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.298.440 1.381.537Ticari Alacaklar34.046.894 34.100.310İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 9.652.409 5.336.925İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 24.394.485 28.763.385Diğer Alacaklar5.188.953 3.924.569İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.188.953 3.924.569Stoklar9 17.557.378 17.164.082Peşin Ödenmiş Giderler1.197.518 1.841.231İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.197.518 1.841.231Diğer Dönen Varlıklar16.825.051 16.363.279İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 16.825.051 16.363.279ARA TOPLAM78.114.234 74.775.008TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR78.114.234 74.775.008DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar27 7.544.201 4.663.944Diğer Alacaklar1.800 1.800İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.800 1.800Maddi Duran Varlıklar11-a 222.196.645 210.137.811Arazi ve Arsalar17.100.000 12.425.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11.980.000 9.546.143Binalar59.770.000 46.566.900Tesis, Makine ve Cihazlar115.449.342 122.201.135Taşıtlar0 33.288Mobilya ve Demirbaşlar17.756.397 18.982.295Yapılmakta Olan Yatırımlar140.906 383.050Kullanım Hakkı Varlıkları11-b 12.968.236 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.459.117 4.043.586Bilgisayar Yazılımları12 4.459.117 4.043.586Peşin Ödenmiş Giderler407 3.621İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler407 3.621TOPLAM DURAN VARLIKLAR247.170.406 218.850.762TOPLAM VARLIKLAR325.284.640 293.625.770KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar53.940.502 38.018.139İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar53.940.502 38.018.139Banka Kredileri14 53.940.502 38.018.139Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45.085.027 45.678.841İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları633.429 0Banka Kredileri6,14 633.429 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44.451.598 45.678.841Banka Kredileri14 41.790.792 45.678.841Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 2.660.806 0Ticari Borçlar47.743.771 56.471.503İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 2.602.330 1.601.967İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 45.141.441 54.869.536Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 895.862 910.229Diğer Borçlar22.370.168 16.534.081İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 10.585.045 5.909.116İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 11.785.123 10.624.965Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)393.509 763.902İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 393.509 763.902Kısa Vadeli Karşılıklar1.160.373 1.640.577Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 354.057 288.636Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 806.316 1.351.941ARA TOPLAM171.589.212 160.017.272TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER171.589.212 160.017.272UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar88.181.079 56.557.499İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar29.701.000 0Banka Kredileri6 29.701.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar58.480.079 56.557.499Banka Kredileri14 49.254.779 56.557.499Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 9.225.300 0Ticari Borçlar7 2.660.237 7.233.552İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.660.237 7.233.552Uzun Vadeli Karşılıklar3.143.652 2.596.372Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 3.143.652 2.596.372Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 8.019.793 2.723.348TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER102.004.761 69.110.771TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER273.593.973 229.128.043ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.690.667 64.497.727Ödenmiş Sermaye19 44.762.708 44.762.708Sermaye Düzeltme Farkları19 11.713.515 11.713.515Paylara İlişkin Primler (İskontolar)88.239 88.239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)78.966.439 62.112.510Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)78.966.439 62.112.510Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 77.728.001 62.735.634Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.971.437 -2.211.377Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 4.209.875 1.588.253Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 4.180.008 4.180.008Yasal Yedekler4.180.008 4.180.008Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-55.268.397 -36.281.924Net Dönem Karı veya Zararı-32.751.845 -22.077.329TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.690.667 64.497.727TOPLAM KAYNAKLAR325.284.640 293.625.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 224.607.394 234.185.150Satışların Maliyeti20 -122.928.505 -136.755.196TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)101.678.889 97.429.954BRÜT KAR (ZARAR)101.678.889 97.429.954Genel Yönetim Giderleri21 -21.879.362 -20.318.266Pazarlama Giderleri21 -72.311.464 -74.079.879Araştırma ve Geliştirme Giderleri-300.726 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 4.474.222 7.748.323Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -4.569.090 -4.429.501ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.092.469 6.350.631Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 460.459 405.575Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -62.505 -711.420FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.490.423 6.044.786Finansman Gelirleri24 1.192.625 783.356Finansman Giderleri24 -40.143.496 -29.845.202SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-31.460.448 -23.017.060Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.291.397 939.731Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -1.291.397 939.731SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-32.751.845 -22.077.329DÖNEM KARI (ZARARI)-32.751.845 -22.077.329Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-32.751.845 -22.077.329Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Zarar 26 -0,73170000 -0,49320000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19.944.785 22.587.207Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22.019.654 27.989.359Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-950.075 -396.306Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.880.257 616.754Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.005.051 -5.622.600Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-3.936.431 -5.597.872Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi190.015 79.261Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-258.635 -103.989Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.944.785 22.587.207TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.807.060 509.878Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-12.807.060 509.878http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823123BIST