***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 77.728.001 -2.971.437 4.209.875 4.180.008 -55.268.397 -32.751.845 51.690.667 51.690.667Transferler-1.792.227 -30.959.618 32.751.845Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.043.999 2.218.913 -24.478.318 -23.303.404 -23.303.404Dönem Karı (Zararı)-24.478.318 -24.478.318 -24.478.318Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.043.999 2.218.913 1.174.914 1.174.914Dönem Sonu Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 75.935.774 -4.015.436 6.428.788 4.180.008 -86.228.015 -24.478.318 28.387.263 28.387.263Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 141.204.973 -4.609.847 10.830.079 4.180.008 -84.476.808 -39.857.307 83.835.560 83.835.560Transferler-3.943.136 -35.914.171 39.857.307Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.134.466 -2.687.419 -30.435.957 -34.257.842 -34.257.842Dönem Karı (Zararı)-30.435.957 -30.435.957 -30.435.957Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.134.466 -2.687.419 -3.821.885 -3.821.885Dönem Sonu Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 137.261.837 -5.744.313 8.142.660 4.180.008 -120.390.979 -30.435.957 49.577.718 49.577.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.817.989 15.244.228Dönem Karı (Zararı)-30.435.957 -24.478.318Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-30.435.957 -24.478.318Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler36.895.405 37.959.373Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 14.898.100 14.052.865Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler25.310 -8.296Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 25.310 -8.296Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.828.791 3.241.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler356.794 461.346Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 1.471.997 2.780.177Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler17 -461.241 -391.590Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20.896.740 19.295.062Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16,18 -459.824 -331.561Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 21.356.564 19.626.623Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler397.882 2.314.023Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 -785.680 -508.783Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler17 95.503 -35.431Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler95.503 -35.431İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.919.629 3.248.148Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.302.094 -12.588.092İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.364.330 -2.357.958İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.666.424 -10.230.134Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.965.926 2.412.215İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.965.926 2.412.215Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.673.955 -1.329.340Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.700.758 868.419Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.516.825 7.858.435İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)738.181 1.333.910İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)24.778.644 6.524.525Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)326.836 165.035Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler921.667 959.913İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)921.667 959.913Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.080.395 4.902.663İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.171 -1.100Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)38.171 -1.100Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.539.819 16.729.203Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-721.830 -1.484.975YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.184.524 -2.952.263İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri6 607.143Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri766.940 365.134Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri766.940 365.134Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.872.529 -4.647.691Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -7.544.632 -4.399.052Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-327.897 -248.639Alınan Temettüler17 461.241 391.590Alınan Faiz16,18 459.824 331.561FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.801.999 -7.086.911Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri126.557.862 138.842.935Kredilerden Nakit Girişleri11 126.557.862 138.842.935Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-100.093.000 -111.306.938Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -100.093.000 -111.306.938İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış3 8.639.088 -10.082.794Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -7.254.975 -7.276.041Ödenen Faiz-18.046.976 -17.264.073YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.435.464 5.205.054NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.435.464 5.205.054DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.166.993 3.298.440DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.602.457 8.503.494Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri12.602.457 6.166.993Ticari Alacaklar46.138.800 31.580.330İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6.817.837 7.900.482İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 39.320.963 23.679.848Diğer Alacaklar3.236.483 1.885.511İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.236.483 1.885.511Stoklar9 25.519.245 19.845.290Peşin Ödenmiş Giderler3.920.904 1.890.883İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.920.904 1.890.883Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19.667Diğer Dönen Varlıklar21.024.383 18.429.091İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 21.024.383 18.429.091ARA TOPLAM112.461.939 79.798.098Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7-b 5.933.551 5.933.551TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR118.395.490 85.731.649DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 12.038.990 14.867.852Diğer Alacaklar1.800 1.800İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.800 1.800Maddi Duran Varlıklar7-a 286.471.789 289.645.289Arazi ve Arsalar18.795.000 18.795.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10.762.761 11.465.000Binalar62.011.424 63.100.017Tesis, Makine ve Cihazlar172.809.473 179.048.106Mobilya ve Demirbaşlar20.972.049 16.803.033Yapılmakta Olan Yatırımlar1.121.082 434.133Kullanım Hakkı Varlıkları7-c 25.437.331 30.283.534Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.629.285 4.578.720Bilgisayar Yazılımları4.629.285 4.578.720Peşin Ödenmiş Giderler1.841.863 171.135İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.841.863 171.135TOPLAM DURAN VARLIKLAR330.421.058 339.548.330TOPLAM VARLIKLAR448.816.548 425.279.979KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar145.391.685 125.797.515İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar145.391.685 125.797.515Banka Kredileri11 145.391.685 125.797.515Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları48.498.333 50.925.976İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları48.498.333 50.925.976Banka Kredileri11 41.476.102 43.173.454Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 7.022.231 7.752.522Ticari Borçlar78.450.773 53.690.420İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 2.823.983 2.085.802İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 75.626.790 51.604.618Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.648.900 1.322.064Diğer Borçlar31.332.394 21.771.639İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 14.283.543 5.644.455İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 17.048.851 16.127.184Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)648.362 2.728.757İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)648.362 2.728.757Kısa Vadeli Karşılıklar2.573.951 1.063.786Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar400.423 362.255Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 2.173.528 701.531ARA TOPLAM308.544.398 257.300.157TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER308.544.398 257.300.157UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar62.211.905 55.504.043İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar62.211.905 55.504.043Banka Kredileri11 42.592.932 31.743.518Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 19.618.973 23.760.525Uzun Vadeli Karşılıklar4.914.717 3.861.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.914.717 3.861.670Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 23.567.810 24.778.549TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER90.694.432 84.144.262TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER399.238.830 341.444.419ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.577.718 83.835.560Ödenmiş Sermaye13 44.762.708 44.762.708Sermaye Düzeltme Farkları13 11.713.515 11.713.515Paylara İlişkin Primler (İskontolar)88.239 88.239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)139.660.184 147.425.205Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)131.517.524 136.595.126Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 137.261.837 141.204.973Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.744.313 -4.609.847Diğer Kazançlar (Kayıplar)6 8.142.660 10.830.079Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.180.008 4.180.008Yasal Yedekler4.180.008 4.180.008Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-120.390.979 -84.476.808Net Dönem Karı veya Zararı-30.435.957 -39.857.307TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.577.718 83.835.560TOPLAM KAYNAKLAR448.816.548 425.279.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 119.387.035 97.665.721 69.173.629 50.622.342Satışların Maliyeti14 -71.057.425 -53.234.577 -42.302.238 -27.702.697TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)48.329.610 44.431.144 26.871.391 22.919.645BRÜT KAR (ZARAR)48.329.610 44.431.144 26.871.391 22.919.645Genel Yönetim Giderleri15 -12.824.644 -11.666.069 -6.573.552 -4.686.947Pazarlama Giderleri15 -42.505.987 -35.002.564 -23.008.056 -17.896.668Araştırma ve Geliştirme Giderleri-371.034 -324.650 -189.725 -148.060Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 4.336.546 2.960.203 3.144.873 1.446.623Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -3.919.761 -3.354.663 -2.744.946 -1.255.103ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-6.955.270 -2.956.599 -2.500.015 379.490Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 682.830 520.957 85.221 78.018Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -317.092 -93.936 -314.841 -47.090FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-6.589.532 -2.529.578 -2.729.635 410.418Finansman Gelirleri18 678.775 228.498 206.281 97.388Finansman Giderleri18 -25.310.880 -22.686.021 -13.325.002 -9.799.231SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-31.221.637 -24.987.101 -15.848.356 -9.291.425Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri785.680 508.783 358.066 54.112Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 785.680 508.783 358.066 54.112SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-30.435.957 -24.478.318 -15.490.290 -9.237.313DÖNEM KARI (ZARARI)-30.435.957 -24.478.318 -15.490.290 -9.237.313Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-30.435.957 -24.478.318 -15.490.290 -9.237.313Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kayıp Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Kayıp 19 -0,67990000 -0,54680000 -0,34610000 -0,20640000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.821.885 1.174.914 -1.857.521 112.572Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.418.083 -1.304.999 -227.797 -1.147.418Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları6 -2.828.862 2.717.693 -1.563.693 1.232.185Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler425.060 -237.780 -66.031 27.805Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi283.617 261.000 45.560 229.484Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi6 141.443 -498.780 -111.591 -201.679Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.821.885 1.174.914 -1.857.521 112.572TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-34.257.842 -23.303.404 -17.347.811 -9.124.741Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-34.257.842 -23.303.404 -17.347.811 -9.124.741http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956575BIST