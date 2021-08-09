***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 22:30
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 77.728.001 -2.971.437 4.209.875 4.180.008 -55.268.397 -32.751.845 51.690.667 51.690.667
Transferler
-1.792.227 -30.959.618 32.751.845
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.043.999 2.218.913 -24.478.318 -23.303.404 -23.303.404
Dönem Karı (Zararı)
-24.478.318 -24.478.318 -24.478.318
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.043.999 2.218.913 1.174.914 1.174.914
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 75.935.774 -4.015.436 6.428.788 4.180.008 -86.228.015 -24.478.318 28.387.263 28.387.263
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 141.204.973 -4.609.847 10.830.079 4.180.008 -84.476.808 -39.857.307 83.835.560 83.835.560
Transferler
-3.943.136 -35.914.171 39.857.307
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.134.466 -2.687.419 -30.435.957 -34.257.842 -34.257.842
Dönem Karı (Zararı)
-30.435.957 -30.435.957 -30.435.957
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.134.466 -2.687.419 -3.821.885 -3.821.885
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 137.261.837 -5.744.313 8.142.660 4.180.008 -120.390.979 -30.435.957 49.577.718 49.577.718
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.817.989 15.244.228
Dönem Karı (Zararı)
-30.435.957 -24.478.318
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-30.435.957 -24.478.318
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.895.405 37.959.373
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 14.898.100 14.052.865
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25.310 -8.296
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 25.310 -8.296
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.828.791 3.241.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
356.794 461.346
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.471.997 2.780.177
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
17 -461.241 -391.590
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.896.740 19.295.062
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16,18 -459.824 -331.561
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 21.356.564 19.626.623
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
397.882 2.314.023
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 -785.680 -508.783
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 95.503 -35.431
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
95.503 -35.431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.919.629 3.248.148
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.302.094 -12.588.092
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.364.330 -2.357.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.666.424 -10.230.134
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.965.926 2.412.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.965.926 2.412.215
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.673.955 -1.329.340
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.700.758 868.419
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.516.825 7.858.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
738.181 1.333.910
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.778.644 6.524.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
326.836 165.035
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
921.667 959.913
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
921.667 959.913
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.080.395 4.902.663
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.171 -1.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
38.171 -1.100
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.539.819 16.729.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-721.830 -1.484.975
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.184.524 -2.952.263
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
6 607.143
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
766.940 365.134
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
766.940 365.134
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.872.529 -4.647.691
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -7.544.632 -4.399.052
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-327.897 -248.639
Alınan Temettüler
17 461.241 391.590
Alınan Faiz
16,18 459.824 331.561
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.801.999 -7.086.911
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.557.862 138.842.935
Kredilerden Nakit Girişleri
11 126.557.862 138.842.935
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-100.093.000 -111.306.938
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -100.093.000 -111.306.938
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3 8.639.088 -10.082.794
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -7.254.975 -7.276.041
Ödenen Faiz
-18.046.976 -17.264.073
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.435.464 5.205.054
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.435.464 5.205.054
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.166.993 3.298.440
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.602.457 8.503.494
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
12.602.457 6.166.993
Ticari Alacaklar
46.138.800 31.580.330
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6.817.837 7.900.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 39.320.963 23.679.848
Diğer Alacaklar
3.236.483 1.885.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.236.483 1.885.511
Stoklar
9 25.519.245 19.845.290
Peşin Ödenmiş Giderler
3.920.904 1.890.883
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.920.904 1.890.883
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19.667
Diğer Dönen Varlıklar
21.024.383 18.429.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 21.024.383 18.429.091
ARA TOPLAM
112.461.939 79.798.098
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7-b 5.933.551 5.933.551
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
118.395.490 85.731.649
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 12.038.990 14.867.852
Diğer Alacaklar
1.800 1.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.800 1.800
Maddi Duran Varlıklar
7-a 286.471.789 289.645.289
Arazi ve Arsalar
18.795.000 18.795.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10.762.761 11.465.000
Binalar
62.011.424 63.100.017
Tesis, Makine ve Cihazlar
172.809.473 179.048.106
Mobilya ve Demirbaşlar
20.972.049 16.803.033
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.121.082 434.133
Kullanım Hakkı Varlıkları
7-c 25.437.331 30.283.534
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.629.285 4.578.720
Bilgisayar Yazılımları
4.629.285 4.578.720
Peşin Ödenmiş Giderler
1.841.863 171.135
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.841.863 171.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
330.421.058 339.548.330
TOPLAM VARLIKLAR
448.816.548 425.279.979
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
145.391.685 125.797.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
145.391.685 125.797.515
Banka Kredileri
11 145.391.685 125.797.515
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
48.498.333 50.925.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
48.498.333 50.925.976
Banka Kredileri
11 41.476.102 43.173.454
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 7.022.231 7.752.522
Ticari Borçlar
78.450.773 53.690.420
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 2.823.983 2.085.802
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 75.626.790 51.604.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.648.900 1.322.064
Diğer Borçlar
31.332.394 21.771.639
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 14.283.543 5.644.455
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 17.048.851 16.127.184
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
648.362 2.728.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
648.362 2.728.757
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.573.951 1.063.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
400.423 362.255
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.173.528 701.531
ARA TOPLAM
308.544.398 257.300.157
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
308.544.398 257.300.157
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
62.211.905 55.504.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
62.211.905 55.504.043
Banka Kredileri
11 42.592.932 31.743.518
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 19.618.973 23.760.525
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.914.717 3.861.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.914.717 3.861.670
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 23.567.810 24.778.549
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.694.432 84.144.262
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
399.238.830 341.444.419
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.577.718 83.835.560
Ödenmiş Sermaye
13 44.762.708 44.762.708
Sermaye Düzeltme Farkları
13 11.713.515 11.713.515
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
88.239 88.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
139.660.184 147.425.205
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
131.517.524 136.595.126
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 137.261.837 141.204.973
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.744.313 -4.609.847
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
6 8.142.660 10.830.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.180.008 4.180.008
Yasal Yedekler
4.180.008 4.180.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-120.390.979 -84.476.808
Net Dönem Karı veya Zararı
-30.435.957 -39.857.307
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.577.718 83.835.560
TOPLAM KAYNAKLAR
448.816.548 425.279.979
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 119.387.035 97.665.721 69.173.629 50.622.342
Satışların Maliyeti
14 -71.057.425 -53.234.577 -42.302.238 -27.702.697
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.329.610 44.431.144 26.871.391 22.919.645
BRÜT KAR (ZARAR)
48.329.610 44.431.144 26.871.391 22.919.645
Genel Yönetim Giderleri
15 -12.824.644 -11.666.069 -6.573.552 -4.686.947
Pazarlama Giderleri
15 -42.505.987 -35.002.564 -23.008.056 -17.896.668
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-371.034 -324.650 -189.725 -148.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 4.336.546 2.960.203 3.144.873 1.446.623
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.919.761 -3.354.663 -2.744.946 -1.255.103
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.955.270 -2.956.599 -2.500.015 379.490
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 682.830 520.957 85.221 78.018
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -317.092 -93.936 -314.841 -47.090
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.589.532 -2.529.578 -2.729.635 410.418
Finansman Gelirleri
18 678.775 228.498 206.281 97.388
Finansman Giderleri
18 -25.310.880 -22.686.021 -13.325.002 -9.799.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-31.221.637 -24.987.101 -15.848.356 -9.291.425
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
785.680 508.783 358.066 54.112
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 785.680 508.783 358.066 54.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.435.957 -24.478.318 -15.490.290 -9.237.313
DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.435.957 -24.478.318 -15.490.290 -9.237.313
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-30.435.957 -24.478.318 -15.490.290 -9.237.313
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kayıp Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Kayıp 19 -0,67990000 -0,54680000 -0,34610000 -0,20640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.821.885 1.174.914 -1.857.521 112.572
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.418.083 -1.304.999 -227.797 -1.147.418
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
6 -2.828.862 2.717.693 -1.563.693 1.232.185
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
425.060 -237.780 -66.031 27.805
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
283.617 261.000 45.560 229.484
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
6 141.443 -498.780 -111.591 -201.679
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.821.885 1.174.914 -1.857.521 112.572
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.257.842 -23.303.404 -17.347.811 -9.124.741
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-34.257.842 -23.303.404 -17.347.811 -9.124.741
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956575
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