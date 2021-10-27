***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 77.728.001 -2.971.437 4.209.875 4.180.008 -55.268.397 -32.751.845 51.690.667 51.690.667Transferler-2.667.832 -30.084.013 32.751.845Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.250.169 3.105.954 -23.051.388 -21.195.603 -21.195.603Dönem Karı (Zararı)-23.051.388 -23.051.388 -23.051.388Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.250.169 3.105.954 1.855.785 1.855.785Dönem Sonu Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 75.060.169 -4.221.606 7.315.829 4.180.008 -85.352.410 -23.051.388 30.495.064 30.495.064Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 141.204.973 -4.609.847 10.830.079 4.180.008 -84.476.808 -39.857.307 83.835.560 83.835.560Transferler-5.914.564 -33.942.744 39.857.307Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.011.517 -1.809.619 -36.381.215 -39.202.352 -39.202.352Dönem Karı (Zararı)-36.381.215 -36.381.215 -36.381.215Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.011.517 -1.809.619 -2.821.137 -2.821.137Dönem Sonu Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 135.290.409 -5.621.364 9.020.460 4.180.008 -118.419.552 -36.381.215 44.633.208 44.633.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.022.104 26.352.336Dönem Karı (Zararı)-36.381.215 -23.051.388Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler55.668.738 55.575.252Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 22.492.384 20.757.618Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler40.331 467.563Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 40.331 467.563Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.246.228 3.965.043Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler590.670 633.865Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 2.655.558 3.331.178Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler17 -461.241 -391.590Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler30.944.334 27.731.221Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -889.615 -469.033Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 31.833.949 28.200.254Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler66.505 3.544.816Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 -1.081.188 -459.219Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler17 421.385 -40.200Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler421.385 -40.200İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.579.575 -4.225.274Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-38.174.600 -22.859.158İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.692.583 -5.616.397İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-39.867.183 -17.242.761Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.988.364 1.116.182İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.988.364 1.116.182Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.158.282 -4.098.825Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.656.310 -272.770Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler64.859.745 15.944.914İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.665.501 -89.826İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)63.194.244 16.034.740Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)471.976 385.797Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.360.164 1.659.235İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.360.164 1.659.235Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.136.598 3.884.693İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.844 14.658Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.844 14.658Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları25.867.098 28.298.590Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-844.994 -1.946.254YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.350.592 -4.440.629İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri6 607.143Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.346.437 855.462Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.346.437 855.462Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.047.885 -6.763.857Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -17.624.840 -6.441.123Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-423.045 -322.734Alınan Temettüler17 461.241 391.590Alınan Faiz16,18 889.615 469.033FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.613.901 -14.317.951Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri143.525.992 147.262.131Kredilerden Nakit Girişleri143.525.992 147.262.131Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-121.414.112 -121.932.843Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-121.414.112 -121.932.843İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış3 9.518.422 -3.148.205Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.317.968 -12.032.485Ödenen Faiz-26.926.235 -24.466.549YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.057.611 7.593.756NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.057.611 7.593.756DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.166.993 3.298.440DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.224.604 10.892.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri10.224.604 6.166.993Ticari Alacaklar70.099.871 31.580.330İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6.593.170 7.900.482İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 63.506.701 23.679.848Diğer Alacaklar5.826.597 1.885.511İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.826.597 1.885.511Stoklar9 31.003.572 19.845.290Peşin Ödenmiş Giderler3.261.508 1.890.883İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.261.508 1.890.883Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar38.414Diğer Dönen Varlıklar23.437.955 18.429.091İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 23.437.955 18.429.091ARA TOPLAM143.892.521 79.798.098Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7-b 5.933.551 5.933.551TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR149.826.072 85.731.649DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 12.962.990 14.867.852Ticari Alacaklar1.800 1.800İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.800 1.800Maddi Duran Varlıklar7-a 290.288.621 289.645.289Arazi ve Arsalar18.795.000 18.795.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10.411.641 11.465.000Binalar61.488.378 63.100.017Tesis, Makine ve Cihazlar174.653.911 179.048.106Mobilya ve Demirbaşlar22.782.478 16.803.033Yapılmakta Olan Yatırımlar2.157.213 434.133Kullanım Hakkı Varlıkları7-c 23.006.651 30.283.534Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.592.383 4.578.720Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.592.383 4.578.720Peşin Ödenmiş Giderler1.456.809 171.135İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.456.809 171.135TOPLAM DURAN VARLIKLAR332.309.254 339.548.330TOPLAM VARLIKLAR482.135.326 425.279.979KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar145.399.968 125.797.515İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar145.399.968 125.797.515Banka Kredileri11 145.399.968 125.797.515Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45.046.444 50.925.976İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45.046.444 50.925.976Banka Kredileri11 40.297.491 43.173.454Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 4.748.953 7.752.522Ticari Borçlar117.732.956 53.690.420İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 3.751.303 2.085.802İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 113.981.653 51.604.618Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.794.040 1.322.064Diğer Borçlar35.650.225 21.771.639İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 15.162.877 5.644.455İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 20.487.348 16.127.184Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)592.159 2.728.757İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)592.159 2.728.757Kısa Vadeli Karşılıklar3.721.179 1.063.786Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar364.090 362.255Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 3.357.089 701.531ARA TOPLAM349.936.971 257.300.157TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER349.936.971 257.300.157UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar59.344.166 55.504.043İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar59.344.166 55.504.043Banka Kredileri11 39.833.860 31.743.518Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 19.510.306 23.760.525Uzun Vadeli Karşılıklar4.871.742 3.861.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.871.742 3.861.670Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 23.349.239 24.778.549TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER87.565.147 84.144.262TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER437.502.118 341.444.419ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.633.208 83.835.560Ödenmiş Sermaye13 44.762.708 44.762.708Sermaye Düzeltme Farkları13 11.713.515 11.713.515Paylara İlişkin Primler (İskontolar)88.239 88.239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)138.689.505 147.425.205Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)129.669.045 136.595.126Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 135.290.409 141.204.973Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.621.364 -4.609.847Diğer Kazançlar (Kayıplar)6 9.020.460 10.830.079Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.180.008 4.180.008Yasal Yedekler4.180.008 4.180.008Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-118.419.552 -84.476.808Net Dönem Karı veya Zararı-36.381.215 -39.857.307TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.633.208 83.835.560TOPLAM KAYNAKLAR482.135.326 425.279.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 240.253.548 171.002.947 120.866.513 73.337.226Satışların Maliyeti14 -146.465.640 -89.304.409 -75.408.215 -36.069.832TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)93.787.908 81.698.538 45.458.298 37.267.394BRÜT KAR (ZARAR)93.787.908 81.698.538 45.458.298 37.267.394Genel Yönetim Giderleri15 -19.597.894 -17.581.998 -6.773.250 -5.915.929Pazarlama Giderleri15 -75.900.964 -55.773.278 -33.394.977 -20.770.714Araştırma ve Geliştirme Giderleri-516.310 -484.195 -145.276 -159.545Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 5.242.332 6.856.672 905.786 3.896.469Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -4.357.272 -6.400.481 -437.511 -3.045.818ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.342.200 8.315.258 5.613.070 11.271.857Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 734.175 525.726 51.345 4.769Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -694.319 -93.936 -377.227FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.302.344 8.747.048 5.287.188 11.276.626Finansman Gelirleri18 1.054.467 341.058 375.692 112.560Finansman Giderleri18 -37.214.526 -32.598.713 -11.903.646 -9.912.692SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-37.462.403 -23.510.607 -6.240.766 1.476.494Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.081.188 459.219 295.508 -49.564Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 1.081.188 459.219 295.508 -49.564SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-36.381.215 -23.051.388 -5.945.258 1.426.930DÖNEM KARI (ZARARI)-36.381.215 -23.051.388 -5.945.258 1.426.930Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-36.381.215 -23.051.388 -5.945.258 1.426.930Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Kayıp 19 -0,81280000 -0,51500000 -0,13280000 0,03190000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.821.137 1.855.785 1.000.748 680.871Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.264.398 -1.562.711 153.685 -257.712Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları6 -1.904.862 3.826.495 924.000 1.108.802Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler348.123 -407.999 -76.937 -170.219Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi252.880 312.542 -30.737 51.542Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi6 95.243 -720.541 -46.200 -221.761Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.821.137 1.855.785 1.000.748 680.871TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-39.202.352 -21.195.603 -4.944.510 2.107.801Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-39.202.352 -21.195.603 -4.944.510 2.107.801http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973024BIST