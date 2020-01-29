***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuKaynak Suyu Kiralamasıİhaleyi Açan TarafBursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı25.12.2019 Tarihinde Alınmıştır.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmemiştir.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın PayıGrup Olarak İhaleye Girilmemiştir.İhaleye Teklif Verme Tarihi30/12/2019İhalenin Sonuçlandığı Tarih21/01/2020İhale SonucuKazanılmıştır.İhale Bedeli3.550.920 TL/YIL+KDVİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımTamamıOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%1,2 (01.01.2019-30.09.2019 dönemi baz alınmıştır.)AçıklamalarBursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Bursa/İnegöl tesisimizin su kaynağına ilişkin ihalesi şirketimiz tarafından alınmış olup "İçme Suyu Kaynağı Kira Sözleşmesi" imzalanmıştır. Şirketimiz bu kapsamda ilgili tesisteki mevcut kaynak kapasitesine ilave olarak bu ihaleyle aldığı söz konusu kaynağın beş yıl süreyle kullanım hakkına sahip olacaktır.Bu açıklamada bahsi geçen ihale konusuna ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından daha önce 25.12.2019 tarihli karar ile SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi kararı verilmiştir.Söz konusu erteleme kararı, ilgili tarihte ihalenin kamuoyu tarafından bilinmesinin rekabet şartları vb. hususlarda "meşru çıkarlarımızın zarar görmesine" neden olabileceği dikkate alınarak, ortaklığımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi için SPK Tebliğleri çerçevesinde alınmış olup, erteleme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz işbu açıklama yapılmaktadır.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815221BIST