***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 44.762.708,45.-TL'ndan tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %111,70 oranında 50.000.000.-TL artırılarak 94.762.708,45.-TL'na seviyesine çıkarılmasına ilişkin başvurumuz kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939147BIST