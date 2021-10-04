***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.10.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 01.10.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-11383 sayılı yazısı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesi kapsamında, 220.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 44.762.708,45 TL Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere %111,70 oranında 50.000.000 Türk Lirası artırılarak 94.762.708,45 Türk Lirası'na yükseltilmesine ilişkin izahnamenin onaylandığı şirketimize bildirilmiştir. SPK tarafından onaylanan izahname ekte yer almaktadır.SaygılarımızlaPINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966528BIST