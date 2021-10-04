***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
04.10.2021 17:43
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 01.10.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-11383 sayılı yazısı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesi kapsamında, 220.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 44.762.708,45 TL Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere %111,70 oranında 50.000.000 Türk Lirası artırılarak 94.762.708,45 Türk Lirası'na yükseltilmesine ilişkin izahnamenin onaylandığı şirketimize bildirilmiştir. SPK tarafından onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966528
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,43
|75.334.525
|% 10,00
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|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|AGYO
|3,09
|2.625.468
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|12.133.707
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.459.478
|% 9,95
|
|BIOEN
|27,00
|242.789.893
|% -10,00
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|OYLUM
|7,79
|4.128.816
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.924.377
|% -9,83
|
|UTPYA
|19,93
|4.172.768
|% -7,30
|
|YBTAS
|9.259,80
|236.101
|% -7,30
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|THYAO
|13,87
|1.049.623.657
|% -1,28
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|TUPRS
|116,00
|732.535.657
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|ODAS
|1,43
|170.392.960
|% 3,62
|
|EKGYO
|1,79
|165.363.268
|% 1,13
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8688
|8,8705
|% 0,17
|
|Euro
|10,3151
|10,3186
|% 0,49
|
|Sterlin
|12,0318
|12,0921
|% 0,60
|
|Frank
|9,5558
|9,6134
|% 0,82
|
|Riyal
|2,3587
|2,3706
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|4,59
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
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|Gümüş.Ons
|22,63
|22,65
|0,10
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|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,02
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|B. Petrol
|81,54
|81,54
|2,26
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