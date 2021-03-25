***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 220.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında esas sözleşmesinin "Kayıtlı sermaye" başlıklı 6. maddesi onaylanmıştır. Onaylanan madde tadil tasarısı ektedir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ONAYLI Tadil Metni-PINSU.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920389BIST