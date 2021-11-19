***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi13/08/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi13/08/2022Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi19/11/2021AçıklamaTürkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate A.Ş.), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu revize ederek 10 üzerinden 9,53 (95,25)'den 9,54 (95,40)'a yükseltmiştir. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne paralel olarak, "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" alt kategorilerinin sırasıyla %25, %25, %15 ve %35 şeklinde ağırlıklandırılması ile 9,54 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun söz konusu alt kategoriler itibarıyla dağılımı sırasıyla "95,44", "95,67", "96,98" ve "94,49" dur. Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışması sonucunda Kobirate A.Ş.'nin vermiş olduğu 9,54 derecelendirme notu, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlaması yönüyle önem arz etmekte olup söz konusu rapor Şirketimizin internet sitesi www.pinarsu.com.tr adresinde yayınlanmıştır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not95,44 95,67 96,98 94,49 95,4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978649BIST