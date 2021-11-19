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***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

19.11.2021 10:41
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

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Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
13/08/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
13/08/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/11/2021
Açıklama

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate A.Ş.), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu revize ederek 10 üzerinden 9,53 (95,25)'den 9,54 (95,40)'a yükseltmiştir.   SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne paralel olarak, "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" alt kategorilerinin sırasıyla %25, %25, %15 ve %35 şeklinde ağırlıklandırılması ile 9,54 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun söz konusu alt kategoriler itibarıyla dağılımı sırasıyla "95,44", "95,67", "96,98" ve "94,49" dur. Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışması sonucunda Kobirate A.Ş.'nin vermiş olduğu 9,54 derecelendirme notu, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlaması yönüyle önem arz etmekte olup söz konusu rapor Şirketimizin internet sitesi www.pinarsu.com.tr adresinde yayınlanmıştır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,44 95,67 96,98 94,49 95,4




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978649


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Yarım 2.106 2.169 91,37  
Çeyrek 1.056 1.085 45,68  
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