***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul Başkanlığı'nın şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki 30/01/2020 tarih ve BİAŞ-2-666 sayılı yazısına istinaden yaptığımız açıklamadır. Şirketimizle ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815543BIST