***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









arŞirketimizin 30.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Emine Feyhan YAŞAR'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. İdil YİĞİTBAŞI'nın seçilmelerine karar verilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921813BIST