***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Mali İşler ve Finans Direktörü olarak görev yapan Sn. Onur Öztürk 1 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Yaşar Topluluğu bünyesinde farklı bir göreve getirilmiş olup yerine vekâleten Sn. Ufuk Atik atanmıştır.Saygılarımızla,PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961212BIST