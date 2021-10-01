***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.10.2021 12:49
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 220.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 44.762.708,445
Ulaşılacak Sermaye (TL) 94.762.708,445
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
PINSU, TRAPINSU91A8 44.762.708,445 50.000.000,000 111,70012 1,00 PINSU, TRAPINSU91A8 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 44.762.708,445 50.000.000,000 111,70012
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 30.09.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarihli toplantısında alınarak aynı tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan kararına istinaden, Şirketimizin 220.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 44.762.708,45.-TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %111,70 oranında 50.000.000.-TL artırılarak 94.762.708,45.-TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurul'una yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve 2021/48 sayılı bülteni ile duyurulmuştur.
Saygılarımızla,
Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966045
BIST