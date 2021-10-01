***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 220.000.000Mevcut Sermaye (TL) 44.762.708,445Ulaşılacak Sermaye (TL) 94.762.708,445Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)PINSU, TRAPINSU91A8 44.762.708,445 50.000.000,000 111,70012 1,00 PINSU, TRAPINSU91A8 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 44.762.708,445 50.000.000,000 111,70012Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 31.05.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 30.09.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarihli toplantısında alınarak aynı tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan kararına istinaden, Şirketimizin 220.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 44.762.708,45.-TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %111,70 oranında 50.000.000.-TL artırılarak 94.762.708,45.-TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurul'una yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve 2021/48 sayılı bülteni ile duyurulmuştur.Saygılarımızla,Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966045BIST