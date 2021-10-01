Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.10.2021 12:49



***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 220.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 44.762.708,445
Ulaşılacak Sermaye (TL) 94.762.708,445

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
PINSU, TRAPINSU91A8 44.762.708,445 50.000.000,000 111,70012 1,00 PINSU, TRAPINSU91A8 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 44.762.708,445 50.000.000,000 111,70012

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 30.09.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarihli toplantısında alınarak aynı tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan kararına istinaden, Şirketimizin 220.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 44.762.708,45.-TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %111,70 oranında 50.000.000.-TL artırılarak 94.762.708,45.-TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurul'una yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve 2021/48 sayılı bülteni ile duyurulmuştur.
Saygılarımızla,
Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966045


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:581.399
Değişim :  -0,54% |  -7,54
Açılış :  1.399  
Önceki Kapanış :  1.406  
En Yüksek
1.401 En Düşük
1.395
BIST En Aktif Hisseler12:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 12,87 4.496.944 % 10,00  
KARYE 17,50 127.873.564 % 9,99  
UZERB 31,88 236.550 % 9,93  
AGYO 2,81 15.541.952 % 9,77  
ALMAD 1,95 694.487 % 9,55  
daha fazla
12:56 Alış Satış %  
Dolar 8,8732 8,8749 % -0,15  
Euro 10,2763 10,2824 % -0,24  
Sterlin 11,9161 11,9759 % -0,13  
Frank 9,4644 9,5214 % -0,32  
Riyal 2,3554 2,3673 % -0,22  
daha fazla
12:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.755 1.755 -1,68  
Altın Gr. 500 500 -1,71  
Cumhuriyet 3.307 3.357 6,00  
Tam 3.294 3.377 8,61  
Yarım 1.592 1.633 4,17  
Çeyrek 798 817 2,08  
Gümüş.Ons 22,20 22,23 0,04  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 -0,00  
B. Petrol 77,92 77,92 -0,39  
Seans Raporu 12:56
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru