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***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.10.2021 11:07



***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 220.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 44.762.708,445
Ulaşılacak Sermaye (TL) 94.762.708,445

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
PINSU, TRAPINSU91A8 44.762.708,445 50.000.000,000 111,70012 1,00 PINSU, TRAPINSU91A8 Hamiline PINSU(RÜÇHAN), TRRPNSU00028 54.290,526

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 44.762.708,445 50.000.000,000 111,70012 54.290,526

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 07.10.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 21.10.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 30.09.2021
Artır Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 08.10.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 44.762.708,45 TL.ndan tamamı nakden karşılanmak suretiyle %111,70 oranında artırılarak 94.762.708,45 TL'na çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 7 Ekim 2021 tarihinde başlayıp 21 Ekim 2021 tarihinde sona ermiştir. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 54.290,526 Türk Lirası olup, kalan paylar 26-27 Ekim 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerdeki beher hisse fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (http://www.kap.gov.tr), Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin internet sitesi www.pinarsu.com.tr ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesi, www.akyatirim.com.tr'den ulaşılabilir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MKK Hak Kullanım İhraççı Bildirim Raporu.pdf
EK: 2 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971909


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