***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen FonYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 220.000.000Mevcut Sermaye (TL) 44.762.708,445Ulaşılacak Sermaye (TL) 94.762.708,445Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)PINSU, TRAPINSU91A8 44.762.708,445 50.000.000,000 111,70012 1,00 PINSU, TRAPINSU91A8 Hamiline PINSU(RÜÇHAN), TRRPNSU00028 54.290,526Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 44.762.708,445 50.000.000,000 111,70012 54.290,526Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 07.10.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 21.10.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 31.05.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 30.09.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 11.10.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 08.10.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 44.762.708,45 TL'ndan tamamı nakden karşılanmak suretiyle %111,70 oranında artırılarak 94.762.708,45 TL'na çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 7 Ekim 2021 tarihinde başlayıp 21 Ekim 2021 tarihinde sona ermiştir.Pay sahiplerimizin Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 54.290,526 Türk Lirası nominal değerli payların, Şirketimizin 22/10/2021 tarihinde KAP'ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, kalan payların tümünün satışı 26/10/2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.Artırılan 50.000.000-TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanım süresi (07/10/2021-21/10/2021) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 37.445.726,09-TL ve kalan payların 26/10/2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışından 208.836,93-TL olmak üzere toplam 37.654.563,02-TL nakit girişi sağlanmıştır. Şirketin hakim ortağı Yaşar Holding A.Ş., bedelli sermaye artırımı sebebiyle ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcunun 12.500.000 TL'lik kısmını rüçhan hakkı kullanım süresi içerisinde Şirket'ten olan ve muaccel durumdaki ticari olmayan nakdi alacağından mahsup etmiştir.Konuyu bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 MKK Hak Kullanım İhraççı Bildirim Raporu.pdfEK: 2 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973429BIST