***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









4.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 220.000.000Mevcut Sermaye (TL) 44.762.708,445Ulaşılacak Sermaye (TL) 94.762.708,445Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)PINSU, TRAPINSU91A8 44.762.708,445 50.000.000,000 111,70012 1,00 PINSU, TRAPINSU91A8 Hamiline PINSU(RÜÇHAN), TRRPNSU00028 54.290,526Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 44.762.708,445 50.000.000,000 111,70012 54.290,526Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 07.10.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 21.10.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 31.05.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 30.09.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 11.10.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 08.10.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12/11/2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri kapsamında, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 MKK Hak Kullanım İhraççı Bildirim Raporu.pdfEK: 2 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu.pdfEK: 3 TADİL TASARISI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977402BIST