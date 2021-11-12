***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.11.2021 15:57
4.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 220.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 44.762.708,445
Ulaşılacak Sermaye (TL) 94.762.708,445
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
PINSU, TRAPINSU91A8 44.762.708,445 50.000.000,000 111,70012 1,00 PINSU, TRAPINSU91A8 Hamiline PINSU(RÜÇHAN), TRRPNSU00028 54.290,526
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 44.762.708,445 50.000.000,000 111,70012 54.290,526
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 07.10.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 21.10.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 30.09.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 11.10.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 08.10.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12/11/2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri kapsamında, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MKK Hak Kullanım İhraççı Bildirim Raporu.pdf
EK: 2 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu.pdf
EK: 3 TADİL TASARISI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977402
BIST