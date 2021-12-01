***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin SPK Tarafından Onaylanması, Tescili ve İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 220.000.000Mevcut Sermaye (TL) 44.762.708,445Ulaşılacak Sermaye (TL) 94.762.708,445Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)PINSU, TRAPINSU91A8 44.762.708,445 50.000.000,000 111,70012 1,00 PINSU, TRAPINSU91A8 Hamiline PINSU(RÜÇHAN), TRRPNSU00028 54.290,526Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 44.762.708,445 50.000.000,000 111,70012 54.290,526Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 07.10.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 21.10.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.11.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 29.11.2021SPK Başvuru Tarihi 31.05.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 30.09.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 11.10.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 08.10.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 01.12.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VIII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri kapsamında, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'un 29.11.2021 tarihli yazısı ile onaylanmış olup esas sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin yeni şekli 01.12.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 01.12.2021 tarihli ve 10463 sayılı T.T.S.G'nde yayınlanmıştır.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 MKK Hak Kullanım İhraççı Bildirim Raporu.pdfEK: 2 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu.pdfEK: 3 TADİL TASARISI.pdfEK: 4 SPK Onaylı 6. Madde Tadili.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980530BIST