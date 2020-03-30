***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEMİNE FEYHAN YAŞAR Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANI Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Bağımsız Üye DeğilİDİL YİĞİTBAŞI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA SELİM YAŞAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Bağımsız Üye DeğilYILMAZ GÖKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiCENGİZ EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiSEZAİ BEKGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönrtim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Denetim Komitesi ÜyesiFEYZİ ONUR KOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833348BIST