***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş ENERJİ 23200000 1.408.571,23 TRY 6,07 İŞTİRAKVİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş KAĞIT 42000000 710.769,34 TRY 1,69 İŞTİRAKYAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş İHRACAT ve İTHALAT 66.272.613,62 616.623,05 TRY 0,93 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889077BIST