***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.11.2020 16:13
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş ENERJİ 23200000 1.408.571,23 TRY 6,07 İŞTİRAK
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş KAĞIT 42000000 710.769,34 TRY 1,69 İŞTİRAK
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş İHRACAT ve İTHALAT 66.272.613,62 616.623,05 TRY 0,93 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889077
BIST
16:541.284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 23,86
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.291
En Düşük
1.264
16:547,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0193
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6812
16:549,1579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0201
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1078
16:54464,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,83
|Açılış
|: 464,94
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler16:54
|YYAPI
|1,32
|135.657.514
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|65.448.867
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.720.052
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.860,00
|1.170.490
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.030.920
|% 10,00
|
|UZERB
|27,94
|241.178
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|230.790
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|62.715.645
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,57
|393.315.152
|% -8,37
|
|ISKUR
|340.000,00
|340.000
|% -6,72
|
|GARAN
|8,72
|6.137.947.662
|% 3,56
|
|YKBNK
|2,87
|2.953.801.581
|% 7,49
|
|KRDMD
|4,59
|2.637.246.265
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,20
|1.506.362.318
|% 3,51
|
|THYAO
|11,65
|1.203.910.675
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,87
|2.953.801.581
|% 7,49
|
|GARAN
|8,72
|6.137.947.662
|% 3,56
|
|KRDMD
|4,59
|2.637.246.265
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,49
|449.350.228
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,93
|545.608.108
|% 1,05
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7163
|7,7188
|% 0,25
|
|Euro
|9,1531
|9,1579
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,2038
|10,2550
|% 0,30
|
|Frank
|8,4248
|8,4756
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0499
|2,0602
|% 0,16
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-4,39
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.134
|-43,00
|
|Tam
|3.074
|3.154
|-37,44
|
|Yarım
|1.486
|1.526
|-18,11
|
|Çeyrek
|745
|763
|-9,06
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,00
|
|B. Petrol
|44,45
|44,45
|0,70
|